Javier Cárdenas habla con una persona sin deudas por Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad

El periodista catalán acerca la historia de un exonerado de Palma de Mallorca (Baleares) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad El reputado periodista catalán, Javier Cárdenas, ha traído a sus oyentes la historia de una nueva persona beneficiaria de la Ley de Segunda Oportunidad gracias a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en su aplicación en España.

En esta ocasión, ha podido conocer a Enrique Cortadi, vecino de Palma de Mallorca (Baleares), en una de las entrevistas que realiza en el programa en OKdiario ‘Levántate OK’. El importe del que se ha visto liberado Enrique gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad es de 44.320 euros. Ha sido el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) el que ha dictado la sentencia a su favor. VER SENTENCIA

Cortadi inició su situación de insolvencia debido a la pandemia del COVID-19, ya que los restaurantes se vieron en la obligación de cerrar dadas las circunstancias. Sus ingresos fueron disminuyendo ya que no podía trabajar y las ayudas no las recibía a tiempo. Debido a la situación, tuvo que solicitar préstamos para poder solventar los gastos y las necesidades básicas, así como la alimentación. Llegó un momento en el que la situación se le volvió insostenible.

Sobre el trato con Repara tu Deuda, asegura que "me puse en contacto con ellos y me explicaron de qué forma podríamos hacer para que me dieran una segunda oportunidad a nivel financiero. Desde un principio hasta el día de hoy fueron de la mano conmigo durante todo el proceso que fue muy cálido y creamos un vínculo muy especial", comenta Enrique. ENTREVISTA COMPLETA

Javier Cárdenas tiene cada semana en os micrófonos de su programa a una persona exonerada con objeto de ofrecer a sus oyentes cada día historias reales de particulares y autónomos que se han puesto en contacto con Repara tu Deuda y que ya gozan de su segunda oportunidad. Además, cualquier interesado en ponerse en contacto con el despacho puede contactarle mediante el siguiente correo electrónico: cardenas@reparatudeuda.es

Los abogados deRepara tu Deuda señalan que "queremos llegar al mayor número de personas para que se beneficien de la Ley de Segunda Oportunidad. Contar con figuras reconocidas como Javier Cárdenas es una ayuda de gran importancia en esta tarea".

La Ley de la Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos tener una nueva vida y verse liberados de sus deudas siempre que cumplan una serie de requisitos como no superar los 5 millones como importe máximo debido y actuar de buena fe durante el proceso. Repara tu Deuda Abogadosha superado desde sus inicios en el año 2015 la cifra de 140 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Vídeos

Ley de la Segunda Oportunidad con Javier Cárdenas - Enrique Cortadi - cancela todas sus deudas