Al cumplirse los 60 años de la “Pacem in terris”, me parece conveniente un recuerdo y oportuna una consideración. La libertad de la persona -siempre amenazada precisamente por quienes buscan la confrontación y la guerra como coartada para privar a los hombres de sus derechos más elementales- es aludida constantemente por el Papa Juan XXIII, que hace de ella el eje de todas las actuaciones de los poderes públicos y una condición indispensable para la consecución de la paz.



No se trata de consignas religiosas ni mucho menos de dogmas más o menos “espiritualizados”, sino de modos de convivencia universal, que deberían de merecer el respeto de cualquier hombre de buena voluntad, con independencia de su ideología política y de sus creencias.

Juan XXIII -un Papa “halagado” por quienes siempre acechan, para mal, a la Iglesia y calificado de “Papa bueno” y “Papa de la sonrisa”- no fue demasiado escuchado, ni se tomaron en consideración muchos de sus postulados y análisis en relación al logro de la paz en el mundo.

Roncalli, eminente diplomático vaticano en nunciaturas comprometidas y en momentos difíciles, tales como la II Guerra Mundial, también expuso en la “Pacem in terris” sus experiencias de “componedor” en bastantes conflictos internacionales. Un bagaje que quedó perfectamente esculpido en una gran encíclica.

Lástima que no se le hiciera excesivo caso. Pero más penoso es que la situación de la humanidad, en lo que se refiere a la paz entre los hombres, haya mejorado tan escasamente en 60 años.