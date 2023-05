Al presidente del Gobierno: ¿qué sería de mí sin ti?

Gracias, Sr. Presidente, por que nunca he visto ni oído a un parlanchín como Vd., maravilloso “sacamuelas” mejor y mas elocuente que aquellos que iban por los mercados vendiendo un licor maravilloso que curaba todas las enfermedades; la verdad, que comparándolos con Vd., eran unos pobres aficionados.

Claro, pero se lleva una vida muy ajetreada, no para, ven y vete, sube y baja, entra y sale, son las ordenes de la Gobernanza Global, se parece al botones Sacarino, y cuando ya no les sirva le quitarán de en medio ¡Qué desagradecidos! Supongo que se pasará las noches en vela, pensando en la siguiente parlanchina, pero no se desanime, es Vd. Un maravilloso Presidente, todos sus elocuentes palabras no paran de ofrecernos ayudas y favores, pero no se preocupe, aunque haya muchas personas que van a comer a un comedor social, es una maravillosa sensación el escucharle, nunca antes, hubo alguien como Vd. Fíjese si es eficaz, que con su palabrería hace posible que un hombre se convierta en mujer y una mujer en hombre. Le darán un certificado por ser el mejor “sacamuelas parlanchín” que han presenciado los siglos. Gracias, Sr. Presidente.