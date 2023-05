La confianza es sabiduría

El mundo se divide en tres grupos: los que no leen, los que leen y lo dogmatizan y los que leen y soncríticos. Estos últimos son los que convierten la lectura estática en dinámica. Hay dos cosas que no se pueden mezclar: el dogma y la superstición. Dado que puede que haya cosas catalogadas como supersticiones que con el tiempo la ciencia las pueda explicar.

Y en este sentido, para la cábala el concepto de milagro no es ningún miagro. Sino que lo que parece que sea un cambio en las leyes naturales, en realidad sea ver la naturaleza en sus más profundas leyes. Por poner un ejemplo: diré que ver la realidad de la mesa es que está compuesta de moléculas y átomos. Los milagros solo son producto de nuestras limitaciones.

Desde el principio de los tiempos, todo lo bueno y malo que nos sucedía y que no comprendíamos, nos daba miedo o sorpresa y cuando la ciencia logró explicarlo, lo vimos normal. Por ese motivo, la mística y la ciencia con el tiempo convergerán. Cuando profundizamos en cualquier tema, perdemos la infantilidad, abandonamos a los intermediarios, nos unimos a la verdad y ésta nos da confianza. Y esto es lo que sucede cuando comprendemos cualquier enfermedad. Según la cábala, fe no es creer en lo que no se ve, sino que es confianza. Pero nunca el saber va en detrimento de la confianza (fe) en Dios, sino que nos hace descansar.