Uno de los deseos más acuciante de los profesores, al menos de los niveles superiores, es conseguir que sus alumnos piensen con rigor y, así, adquieran su propia forma de pensar. En el contexto sociocultural, en el que están inmersos los jóvenes, lo que está de moda es el pensamiento único, por ello nuestros jóvenes no desean tener pensamientos propios, porque están convencidos de que esto les puede generar problemas. Prefieren vivir al día, dejarse llevar, divertirse, ya que no vale la pena pensar, están convencidos de que aceptar lo “políticamente correcto” será el trampolín que les garantizará una vida llena de éxito.



Mientras los jóvenes se mantengan en esa actitud su estilo de vida será superficial, caduco y opuesto a todo compromiso. Muchos de ellos no quieren pensar, porque eso les puede exigir cambios, a veces drásticos, en su vida. Les asusta conocerse, se esconden en sus miedos, en sus compañías o en la forma de vida que llevan, ésta suele ser estresante, pero a la vez vacía. Sus relaciones son a “short time” porque no quieren comprometerse con nada, ni con nadie, se dejan llevar de sus primeras emociones, sin pararse a discernir si esas relaciones les enriquecen o si por el contrario son tóxicas. Saben que el compromiso exige respuestas responsables en lo personal, en lo familiar o en lo social, lo que choca frontalmente con la corriente, cada día más en boga, del “pensamiento único” o de lo “políticamente correcto”, con la que se pretende diseñar el pensamiento y el comportamiento de todos. Además, se olvidan de que él que vive sin pensar acabará pensando cómo vive.