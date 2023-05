El problema de la vivienda en España es, sobre todo, un problema de oferta. Hay pocas casas para comprar y pocas casas para alquilar. El envejecimiento de la población puede aliviar el problema en el largo plazo, porque aumentará la oferta de casas, pero los problemas de corto y medio plazo persisten.

Estamos ante un problema con 20 años de antigüedad que requiere incentivos correctos y no promesas electoralistas, seguridad jurídica y una política mucho más activa. No hay solución sin más compromiso político, un compromiso que no tiene rentabilidad electoral inmediata.