Entrenamiento on-line accesible y personalizado con Manel Pardo

Gracias a las herramientas proporcionadas por internet y el mundo digital, no es necesario acudir a un establecimiento físico para aprender nuevas habilidades. Esto, actualmente, permite a los entrenadores personales asesorar a sus clientes y diseñarles programas de ejercicios.

Esto es una gran ventaja para los adultos que aman hacer deporte en el hogar, quieren tener una rutina profesional optimizada y no desean trasladarse a otro lugar. Manel Pardo es un entrenador personal Sant Cugat reconocido por ofrecer servicios de entrenamiento on-line con base en las necesidades de sus contratistas.

¿Cómo funciona el servicio de entrenamiento on-line de Manel Pardo? Manel Pardo ha publicado un servicio de entrenamiento on-line para ayudar a sus clientes a entrenar desde sus hogares sin que sea necesario una reunión presencial. Por supuesto, este entrenador personal Sant Cugat también diseña programas de entrenamiento híbridos, es decir, que surgen de la combinación de clases presenciales y en línea. Esto lo hace con el objetivo de ofrecer a sus contratistas soluciones personalizadas ajustadas a sus intereses, necesidades y horarios de trabajo. Lo más importante para Manel Pardo es mantener la motivación en sus practicantes y deportistas para que puedan alcanzar sus objetivos de forma segura, efectiva, precisa y rápida. Este programa de entrenamiento on-line se divide en dos opciones, siendo la primera un entrenamiento virtual por videollamada a través de Zoom, Skype u otra plataforma de preferencia. La segunda opción es el diseño de un plan de entrenamiento personalizado con asesoría en línea incluida y supervisión constante a distancia. Es importante mencionar que ambas opciones incluyen rutinas de ejercicios tanto individuales como para parejas y grupos reducidos a precios sumamente accesibles.

Razones para contratar con Manel Pardo un entrenamiento on-line El entrenamiento on-line resulta efectivo para cualquier persona que no tenga tiempo de entrenar en un establecimiento físico, pero cuente con algunos minutos para ejercitarse en su hogar. Las soluciones en línea del entrenador Manel Pardo están pensadas para ese tipo de personas y no exigen algún tipo de compra de herramientas o materiales. Si el practicante solo tiene sus muebles, suelo y una pared, este emprendedor desarrollará un programa de ejercicios para hacer uso eficaz de estos objetos. Por supuesto, este programa fue creado para alcanzar las metas de los contratistas. Actualmente, los entrenamientos en línea de Manel Pardo incluyen una entrevista inicial antes del diseño de la guía y un documento digital de la misma para complementar con las sesiones virtuales. Además, los integrantes recibirán feedback semanal profesional por parte del entrenador, revisión periódica mensual y un análisis trimestral para los practicantes de nivel medio y avanzado.

Manel Pardo es un entrenador a domicilio y especialista en entrenamiento on-line que comparte sus conocimientos del sector deportivo a sus clientes en Sant Cugat y España. El nivel inicial de estos entrenamientos tiene una duración de 4 a 6 semanas y los niveles medio y avanzados 12 semanas.