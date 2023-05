15 años reduciendo los plazos de entrega para envíos de grupaje con Europa por Libra Logistic

La firma consultora transnacional PwC publicó un estudio en 2021 denominado 'Experiencia del Cliente: Digitalización sin perder el toque humano', acerca del servicio de transporte. Un sorprendente 89% de los consultados respondió que, en el futuro, la velocidad en las entregas será clave para definir la experiencia del usuario.

La recomendación de la firma PwC es que las compañías de transporte terrestre debían trabajar en estrategias efectivas para hacer las entregas en menos tiempo. Estrategias con ese objetivo son las que ha venido aplicando desde hace 15 años la compañía Libra Logistic en su servicio entre Europa y España.

Toda una infraestructura para llegar primero a más lugares Los clientes de Libra Logistic Services aseguran que la compañía se ha convertido en una de las referentes en servicio de transporte entre España y Europa. Cuentan con una de las flotas más completas de camiones, furgonetas, vehículos especiales de carga, etc.

Afirman que todos los vehículos están dotados con lo necesario para llevar la carga de forma segura a cada rincón de España y Europa. Esta red de unidades les permite ofrecer todas las modalidades de transporte, incluso el servicio puerta a puerta, dentro de los tiempos establecidos. Aseguran que esos tiempos son considerablemente menores a los de otras empresas del sector.

La firma complementa esta infraestructura con la cobertura de rutas aéreas y marítimas. Ambas son ideales para servicios de importación y exportación de mercancías, courier express, Todas las cargas viajan aseguradas y su equipo profesional se encarga de los trámites aduaneros.

Innovaciones para acelerar las entregas Libra Logistic Services ha sido pionera en aplicar innovaciones para acelerar las entregas de sus clientes desde España a toda Europa y viceversa. Una de esas innovaciones es el empleo de dos conductores por unidad de transporte. De esta manera, la empresa se asegura de que cada camión haga la ruta completa sin necesidad de detenerse.

La compañía ha aplicado otras innovaciones con la asociación a la red On Line Systemlogistik, cuyo hub o base operativa se encuentra en Schlitz, Alemania. En este centro desconsolidación se utiliza la más moderna tecnología para gestionar de forma eficiente los envíos y enviarlos a cualquier destino. Desde aquí también se tramitan los envíos desde cualquier país europeo a toda la geografía de España.

Los portavoces de la compañía dicen que su objetivo no solo es hacer las entregas en menos tiempo. También buscan ofrecer la mejor relación coste/calidad/tiempo para que el servicio sea el más rentable para sus clientes.