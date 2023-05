Cómo mejorar la gestión del tiempo mediante el coaching ejecutivo

En el contexto de una sociedad industrializada, el tiempo se ha convertido en un bien cada vez más escaso. Largas jornadas laborales en conjunto a la mala gestión del tiempo derivan en una pobre organización en la vida de las personas.

Como respuesta a esta necesidad surge Sibega, una agencia de coaching impulsada de la mano de Silvia Beltrán. De esta manera, las mujeres podrán recibir la ayuda que necesitaban y, mediante una óptima planificación del tiempo, podrán redirigir su vida, tanto personal como profesional.

La importancia de planificar una agenda Las personas durante su vida poseen obligaciones que deben cumplir, sean laborales o personales. Bajo esas condiciones, el tiempo se torna en un bien finito y aquellos individuos que no son capaces de organizarse mantienen un ritmo de vida insostenible, el cual los perjudicará a futuro.

La consolidación de una agenda va más allá de un calendario laboral. Esta es capaz de organizar y guiar a una persona a sus objetivos de una manera eficiente. Si bien es un elemento en el que las personas dejan por escrito tareas, planes u objetivos a realizar, también permiten la recopilación de datos e información, de manera que el cerebro no quede saturado de toda la información que debe retener.

En el caso de las mujeres que atraviesan por una etapa de estrés laboral, una buena planificación del tiempo permite una organización eficaz y racional del tiempo del que se cuenta. Además, les ayuda a identificar más fácilmente los momentos en los que estén libres de obligaciones, con el fin de poder dedicar tiempo a sí mismas, desconectando de la rutina.

El coaching de Sibega como guía de una nueva vida La mala gestión de una agenda laboral puede derivar en casos de burnout, en los que las personas se ven superadas por la situación, derivando en un estrés laboral crónico. La mejor opción que existe para evitar esas situaciones y tener una planificación del tiempo acorde es el coaching.

Sibega ofrece un servicio de coaching para aquellas mujeres que buscan cambiar su ritmo de vida, dándole otro propósito. Más que una asistencia psicológica, las sesiones se transformarán en un guía que camina a la par de la persona y sus deseos. Mediante una sesión gratuita, los clientes podrán consolidar sus objetivos más allá de no ser tan claros, podrán entender cómo les afecta su realidad para analizar como actuar y, así, consolidar un entorno de confianza y seguridad.

Silvia Beltrán, que cuenta con más de 20 años en posiciones executive, sabe como nadie la exigencia de un marco laboral. Con sus servicios de coaching, sustentados por su capacitación y larga experiencia, las mujeres serán capaces de cambiar su agenda, y consecuentemente, su nivel de vida.