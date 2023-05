Blockchain School for Management dispone de másteres en blockchain de calidad y networking continuo

La tecnología blockchain está en expansión y ya son muchas las compañías que la implementaron. Sus ventajas permiten avizorar que el crecimiento será aún mayor en los próximos años.

Según las estimaciones a nivel nacional, el incremento será cercano al 50 % en dos años, lo que no solo abarca a compañías del sector financiero, sino también a otros ámbitos.

En esa línea, resulta importante contar con formación necesaria para aprender cómo funciona la misma y aplicarla de forma efectiva. Para ello, Blockchain School for Management lanzó el Máster en Blockchain, el cual está destinado exclusivamente a satisfacer las necesidades académicas más exigentes del sector.

Distintos perfiles profesionales El conocimiento de la tecnología blockchain es sumamente necesario, ya que se trata de un sistema verdaderamente revolucionario para el mundo, según sostienen quienes la aplican desde hace tiempo.

La misma tiene que ver con el mundo de los bitcoins y específicamente posibilita tener un registro de las transacciones que se efectúan con los mismos, incluyendo la etapa de ventas.

En esa línea, Blockchain School for Management busca impulsar una formación verdaderamente integral a quienes buscan ser líderes de proyectos y departamentos que trabajen con dicha tecnología.

A diferencia de otras propuestas educativas, la misma ofrece un plus en sus formaciones, lo que la posiciona en un sitio de liderazgo en el mercado local. El mismo tiene que ver con la consolidación de un ecosistema único en el que pueden interactuar empresas, expertos, alumnos, reclutadores, desarrolladores e inversores, entre otras partes.

Formación de alta calidad y muy efectiva El contexto actual exige una gran preparación por parte de profesores e instituciones que buscan impartir conocimientos de forma efectiva a los alumnos.

Eso se refleja en la adaptación a nuevos entornos, con la intención de facilitar al máximo la comodidad de los estudiantes, logrando que simplemente se enfoquen en los contenidos y no en otras distracciones que puedan surgir.

En esa línea, es bueno resaltar la formación cien por ciento a distancia, con clases en directo o en diferido. De esta forma, los alumnos pueden optar por la modalidad Live Streaming u online, compuesta por clases grabadas, con tutorías periódicas.

Algunos de los beneficios que ofrece la formación de Máster en Blockchain Management son el aprendizaje en profundidad sobre dicha tecnología y la adquisición de conocimientos para diseñar, planificar y liderar proyectos asociados a la misma.

Si bien la formación puede ser efectuada por alumnos de diversos campos, especialmente está orientada a perfiles de negocio, con interés en la tecnología e innovación. La tecnología blockchain es parte del presente de muchas empresas y desde Blockchain School for Management ofrecen una formación sólida y a la altura de las máximas exigencias del mercado.