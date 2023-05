ETFs sobre bonos soberanos, economías emergentes y oro aplicando el análisis relativo, las claves para invertir en tiempos de incertidumbre, según XTB

El evento ‘Invierte de manera eficiente en tiempos de incertidumbre’ organizado junto a Rankia, se celebró en la Cámara de Comercio de Mallorca y contó con la participación de casi un centenar de asistentes El bróker XTB ha organizado, junto a Rankia, la comunidad más grande de inversores de España, el evento ‘Invierte de manera eficiente en tiempos de incertidumbre’, una jornada que ha reunido a casi un centenar de asistentes y que se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Mallorca.

El jefe de estrategia de XTB, Pablo Gil, y el analista senior del bróker Manuel Pinto han compartido ideas y consejos para que los inversores encuentren activos y estrategias que les ayuden a colocar su dinero en un contexto de alta inflación.

Manuel Pinto fue el encargado de abrir el evento con su ponencia ‘3 ETFs para invertir en tiempos de incertidumbre’, una charla en la que compartió con los asistentes tres ideas de inversión en fondos cotizados y las ventajas que diferencian a este producto de otros activos. Concretamente, Pinto ha destacado los bonos gubernamentales europeos (renta fija), activos y países con sesgo a economías emergentes lideradas por China (renta variable) y materias primas como el oro, activo refugio para invertir. "El motivo principal que nos lleva a elegir los ETFs como el mejor producto de cara a nuestros inversores es básicamente las pocas comisiones que tienen con respecto a otros productos, como los fondos de inversión, la liquidez que generan, que nos permite además tener el dinero líquido en el mismo momento de venta. Eso sumado a la gran diversificación que nos permite obtener en la cartera, ya que al referenciar un índice o una idea de referencia podemos optar a distintas inversiones y activos a la hora de invertir, o la amplia adaptación a cada perfil inversor", explicó el analista senior de XTB.

Tras Manuel Pinto, llegó el turno del estratega jefe del bróker para España y Latinoamérica, que realizó la ponencia ‘¿Cómo decidir qué activo lo va a hacer mejor’? Durante su intervención, explicó cómo los inversores se obsesionan con determinar si hay que comprar o vender un tipo o categoría de activo y dedican muy poco tiempo a lo más importante, es decir, qué activo concreto comprar y vender. "La implementación de la idea es más importante que la idea en sí misma. No se trata de saber si hay que comprar bolsa, divisas, oro o petróleo, por ejemplo. Lo importante es saber qué bolsa, qué divisa, qué bonos o qué materia prima concreta vas a comprar. El mejor ejemplo es que si hubieses comprado el Ibex 35 en 1997, y no computas los dividendos que te ha pagado, a día de hoy estarías perdiendo dinero, casi un 10%. Sin embargo, si hubieras comprado el SP500 en Estados Unidos estarías ganando casi un 300%. Ambos sin dividendos. En definitiva, el beneficio real lo obtienes cuando localizas el activo concreto en el que tienes que invertir", aseguró Pablo Gil.

Para el estratega jefe de XTB la clave está en el Market Neutral, es decir, el análisis relativo, en este caso entre activos, una estrategia de inversión donde no importa la dirección del mercado, si va a subir o bajar, sino qué activo lo va a hacer bien y cuál lo va a hacer mal. "Y esto se puede aplicar a cualquier activo: oro o plata, cobre o aluminio, petróleo Brent o West Texas, Bitcoin o Ethereum…" explicó Gil.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores Brokers de Acciones, ETFs y Derivados (CFDs), del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 500.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar también en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile (XTB App), ofrece más de 5.500 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional.

Más información en www.xtb.com/es