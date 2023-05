El fondo para pymes es una subvención de hasta el 75 % de tasas para registrar una marca

La labor que realiza ISERN en la tramitación de los registros de marca es trascendental para cualquier empresa. Este mecanismo es clave para generar una identidad empresarial, donde las organizaciones pueden proteger su nombre, logotipo y elementos que la diferencien de la competencia. Sin embargo, estos procesos acarrean costes que, en ciertos casos, las pymes no pueden permitirse.

Las pymes son una pieza fundamental en toda economía saludable, ya que dan lugar al empleo y a la innovación. Es por ello que se ha impulsado el programa de "Ideas Powered for business", un fondo para ayudar económicamente a estas empresas a la hora de registrar una marca.

Mecanismo de fondos para las pymes de la Unión Europea Este fondo para pymes surge como iniciativa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y su misión es que funcione como un programa de subvenciones que irá ligado al ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, pequeñas y medianas empresas recibirán un respaldo económico en temas relacionados con su marca.

El abanico de cuestiones que rodean la Propiedad Intelectual de una empresa es muy diverso, y por eso el programa se encargará de cubrir el mayor campo posible.

Dentro de los beneficios más importantes que otorga el fondo se pueden encontrar subvenciones del 75 % en las tasas de solicitud de marcas, dibujos o modelos; en las tasas de examen, registro, publicación; en las tasas de preconcesión (presentación, búsqueda y examen), concesión y publicación de patentes; y un reembolso del 50 % en las tasas de solicitud básicas de marcas y diseños, y las tasas de designación, tanto dentro como fuera de la UE.

Tramitar de forma efectiva las subvenciones con ISERN La marca de una empresa supone la identidad de la misma, y de eso deriva el surgimiento de mecanismos para protegerla. El hecho de registrar una marca supone una inversión a futuro para la organización, preservando también sus derechos exclusivos de uso. Es por ello que la aparición de herramientas como este fondo para pymes no se debe desperdiciar.

En ISERN, son agentes encargados de la propiedad industrial e intelectual de las empresas. Su equipo de trabajo cualificado con más de 150 profesionales es capaz de encargarse de la tramitación para solicitar la asistencia del programa de una manera ágil, en la que los clientes sean asesorados continuamente.

El fondo para pymes, cuyo plazo es del 23 de enero de 2023 al 8 de diciembre de 2023, cuenta un sistema de plazas limitadas, que irán según el orden de inscripción.

En esta situación, es donde una agencia con prestigio como ISERN, que desarrolla sus actividades desde 1924, puede actuar como representante autorizado de la empresa para que obtenga los beneficios del programa.