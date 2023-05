Inyector de hielo seco para gastronomía o cocktelería. Dry Ice by GrupoHoreca

Ante la demanda en hostelería de pellet de hielo seco para presentaciones en gastronomía o cocktelería y la búsqueda constante de GrupoHoreca en dar y aportar soluciones, presentan el generador de hielo seco llamado Dry Ice Black, capaz de producir estas pastillas en solo 60 segundos. Por lo tanto, se trata de una solución ideal para chefs y barmans. Con este producto, las pastillas de hielo seco se generan al instante y de manera sencilla.

Características del generador de hielo seco Dry Ice Black de GrupoHoreca Este dispositivo es seguro y fácil de usar debido a un diseño compacto y portátil. Debido a esto último, es sencillo de transportar, incluso para servicios de showcooking. Al mismo tiempo, su limpieza y mantenimiento es simple, garantizando tanto una larga vida útil como un rendimiento óptimo.

El Dry Ice Black cuenta con la capacidad de producir pastillas de hielo seco de 30 gramos a -78° C en cualquier lugar y en solo un minuto. A su vez, el hielo seco que genera no tiene sabor ni olor y es muy fácil de manipular. Para su correcto funcionamiento, es necesario conectar una botella de CO₂ con sonda. Se pueden producir hasta 130 pastillas de 50 milímetros de diámetro por 2,5 centímetros de altura.

¿Cómo se usa el Dry Ice Black? Según indican los representantes de GrupoHoreca, el primer paso para usar este dispositivo es enroscarlo a una botella de CO₂ con sonda. Al mismo tiempo, es importante tener cerrada la cortina negra del generador, para impedir la salida de hielo.

El siguiente paso consiste en abrir suavemente la válvula de salida de la botella de CO₂, dejando salir el gas que comenzará a cristalizarse para producir una pastilla compacta de hielo seco. Después, hay que cerrar la válvula de la botella, abrir la cortina y extraer la pastilla de hielo seco. Este dispositivo puede volver a producir otra al instante.

El generador de hielo seco Dry Ice Black de GrupoHoreca es fácil de manipular y no presenta riesgos ni para los trabajadores ni para los comensales. Se trata de una herramienta útil y fiable para poder disponer de hielo seco al instante e incluso en el propio servicio por su rapidez y comodidad.