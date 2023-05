Captación de clientes con Mailmark y sus soluciones a medida

Conectar con los consumidores en la actualidad es muy sencillo, gracias a los distintos canales de comunicación tradicionales y digitales que existen. No obstante, los compradores emplean más de un canal o un formato publicitario para encontrar lo que buscan y concretar una compra, ya que son cada vez más exigentes y la competencia es mucho más complicada.

Por tal razón, la agencia experta en marketing Mailmark ha creado diferentes soluciones que ayudan a los nuevos y antiguos negocios en el proceso de la captación de clientes, para que estos alcancen sus objetivos comerciales mediante estrategias de marketing directo y promociones al consumidor.

Los clientes y una estrategia de marketing adecuada lo son todo En la actualidad, diversas marcas cuentan con productos estrellas, no obstante, muchos de estos no saben el poder que tienen las estrategias de marketing para captar nuevos clientes y fidelizar con ellos, aquellos que verdaderamente estén interesados en sus productos y en comprar.

Está de más decir que los negocios necesitan consumidores para poder subsistir en el tiempo, por lo que incrementar la captación de clientes es indispensable, pero se requiere de una inversión considerable en campañas y promociones muy puntuales.

La ejecución de estas estrategias, de captación de clientes, deben ir de la mano de mentes creativas y con experiencia, y que mejor que sea una agencia de marketing como Mailmark para conseguirlo. Las agencias de marketing son aquellas empresas especializadas en la creación de estrategias con el objetivo de atraer clientes potenciales, incrementar el número de ventas y fortalecer el branding y el valor de una marca entre la competencia.

Agencia Mailmark y sus soluciones para la captación de nuevos clientes Tener un negocio no se trata solo de vender, el primer paso es captar clientes potenciales, para así garantizar el cierre de ventas. La agencia Mailmark sabe muy bien cómo funciona el mercado actual, por ello ha implementado diversas estrategias que ayudan a los dueños de negocios a atraer clientes de calidad y a gran escala.

Entre sus soluciones para la captación de clientes se encuentran: las muestras gratis, aunque para muchos emprendedores parece algo arriesgado este método, a la agencia le ha funcionado muy bien con otras marcas reconocidas. Esta estrategia comprende de la entrega de samplings a domicilio, que permite dar a conocer los productos y a la vez obtener nuevos leads en BBDD.

También, la agencia española apuesta por el marketing convencional a través del contact center, el cual ayuda a establecer puntos de comunicación entre empresa y consumidor final, permitiendo conocer sus necesidades o dudas, al igual que brinda información relevante sobre las últimas novedades de productos.

Otras de sus soluciones para captar clientes son los reembolsos (cashbacks), una estrategia orientada en reembolsar a los clientes un porcentaje de sus gastos comerciales con un mínimo de incidencia y evitando en gran medida las posibilidades de fraude.

Mailmark sabe que en los riesgos está el secreto. Su equipo de especialistas en ventas ha creado importantes lazos de confianza entre marcas y consumidores, garantizando no solo la captación de un mayor número de clientes, sino la activación de ventas a través de estrategias de marketing directas y multicanal.