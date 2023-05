Globe Telecom, Fibergreen, Sistelec y Cambium Networks despliegan la primera red de 5G fijo inalámbrico europea, con anchos de banda de hasta 3Gb

Esta tecnología permite a Globe Telecom, a través de su comercializadora FIBERGREEN, la posibilidad de conectar no solo la España vaciada sino también muchas zonas, urbanas y metropolitanas, a las que no llega la fibra terrestre. El 5G Fijo inalámbrico de Cambium utiliza la banda de frecuencias entre 26 y 28 GHz y tecnología 5GNR que se utiliza también en tecnología móvil 5G Globe Telecom, que comercializa sus servicios a través de la empresa del grupo FIBERGREEN, ha desplegado la primera red en Europa basada en la tecnología CnWave 26Ghz de 5G fijo inalámbrico de Cambium Networks, suministrada por Sistelec. La nueva red proporciona una conexión inalámbrica de alta velocidad y baja latencia, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de navegación más rápida y fluida.

"Estamos encantados – comenta Óscar Prieto Hidalgo, presidente y CEO de Globe Telecom y Fibergreen- de ser pioneros en desplegar esta tecnología en Europa. Una tecnología de red que ofrece experiencia de navegación en línea de máxima velocidad y calidad, que elimina la brecha digital en áreas donde no llega la fibra óptica".

"Esta tecnología -añade el CEO de Globe Telecom y Fibergreen- nos ayudará a conectar no solo la España vaciada sino también muchas zonas, urbanas y metropolitanas, a las que no llega la fibra terrestre. Además, al utilizar una banda licenciada, Globe Telecom y Fibergreen tienen la tranquilidad de contar con una red limpia y sin interferencias externas para dar un servicio premium a sus clientes".

Otra ventaja es que la tecnología de cnWave 5G Fixed de Cambium Networks, Globe Telecom y Fibergreen puede dar servicio a clientes que se encuentren hasta a 5Km de distancia de las estaciones base sin preocuparse por el efecto de la climatología en las comunicaciones, ofreciendo un servicio de datos de alta velocidad y calidad, en plazos muy cortos, en zonas donde el servicio actual no es óptimo, reduciendo la brecha digital en zonas rurales.

300 Mbps

El 5G Fijo inalámbrico de Cambium utiliza la banda de frecuencias entre 26 y 28 GHz y tecnología 5GNR que se utiliza también en tecnología móvil 5G. "Cuanto más alta es la frecuencia, más corta es la distancia operativa en esta banda, que habitualmente no se utilizaen zonas de baja densidad de población, ya que es poco rentable para los operadores móviles realizar los despliegues de redes en estas bandas de frecuencia en zonas poco pobladas", comenta Maurice Dini, Regional Sales Manager de Cambium Networks para el Mediterráneo.

"Sin embargo -añade-es muy interesante para el despliegue de redes de 5G fijo inalámbrico en zonas rurales donde una sola antena punto multipunto puede dar servicio de acceso a Internet hoy con velocidades de 300Mbps y que, en un futuro muy cercano, se podrá extender hasta más de 1Gbps".

Cambium Network utiliza estándares de radio comúnmente vistos en redes móviles con protocolo 5GNR para desplegar redes inalámbricas fijas, diseñadas 'ad hoc', que ofrecen un rendimiento rápido y fiable con unos costes exponencialmente menores que los de las infraestructuras basada en fibra o móvil y unos tiempos de despliegue muy inferiores.

En paralelo, el 5G Fijo Inalámbrico de Cambium, que utiliza el protocolo 5GNR, utilizará los mismos chips que los teléfonos móviles 5G en el CPE (equipo que se instala en casa del usuario). "Además de dar fiabilidad y coherencia a la tecnología utilizada con los protocolos estándar, los chips 5G se fabrican por miles de millones y su coste es reducido, lo que permite abaratar aún más las inversiones en el despliegue de estas redes", indica Dini.

"La ventaja de contar con Globe Telecom es que posee infraestructuras propias y está enfocado en el medio rural. Con las soluciones de 26 GHz de Cambium Networks disponibles en nuestro portfolio y nuestro esfuerzo por proporcionar productos, servicios y asistencia, hemos creado una alianza perfecta de empresas para el desarrollo del proyecto", Francisco Javier Blanco, Sales Manager de Sistelec.