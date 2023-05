Ciencia, tecnología, armonía y ocio emocional claves del Tour de la Belleza Verano 2023

Se trata de una experiencia wellbeing como estrategia para avanzar en la calidad de vida mental y corporal con un cóctel de propuestas de belleza, salud y un I+D+I de tecnología punta armonizado en espacios de bienestar que aporten emociones España es el segundo destino wellness de la Unión Europea por detrás de Italia, donde existe una demanda de más del 25% en experiencias de salud y bienestar en sus viajes, según datos de Hosteltur. Ponderando en ello, elHyatt Regency Hesperia Madrid ubicado en pleno corazón del Paseo de la Castellana presenta una nueva edición del "Tour de la Belleza y la Salud verano 2023", como anfitriones de una nueva pasarela de novedades y Tendencias del sectorque favorecen la salud, la belleza y la armonía cuyos espacios crean emociones, como es esteviaje al Madrid del Siglo de Oro que invita a un cóctel de cultura y bienestar con ideas para cuidar mente y cuerpo disfrutado de este set de lujo. Idóneo para el disfrute cultural, de negocios y compras, próximoal Estadio Santiago Bernabeucon fácil acceso al aeropuerto, es dondelos criterios de Turismo de Salud y belleza se funden en versión sostenible, y así lo atestiguan sus169 habitaciones de las cuales, 28 son suites; y las de la planta superior cuentan con terrazas ajardinadas y bañeras de hidromasaje privadas ponderando en esas experiencias de bienestar. De su oferta gastronómica, el Mery Bárbola, bar que va más allá del concepto afterwork, propone una sofisticada propuesta de platos o un menú ejecutivo con buena materia prima .El broche de oro: el restaurante Leña, las brasas de Dani García, que revolucionan el mundo steakhouse así como Smoked Room, galardonadocon 2 Estrellas Michelín.Toda una experiencia de altura.

Trayecto beauty Healthy en 6 ideas

1. La cosmética bio, natural y vegana de Viventie Dermoaim

"Vive en ti", está diseñada para el cuidado de pieles que requieren una reparación y regeneración intensa; pieles sensibles, reactiva, deshidratadas, sometidas y aptas para tratamientos oncológicos. Sus ingredientes naturales, sin sustancias sintéticas, ni parabenos, ni siliconas, ni aluminio, ni componentes agresivos para la piel como los sulfato, ayudan a hidratar, nutrir, regenerar y reparar la piel. Certificada por la Asesoría Certificadora de Productos Naturales y Ecológicos, A.C.E.N.E. El producto presentado: Aceite integral Dermoaim compuesto de 9 aceites 100% naturales de origen vegetal de primera presión en frio, (facial, corporal y capilar,) y formulado con activos regenerantes que refuerzan y reparan la función barrera. El coctel : Aceite de Baobab, reparador (vitamina A y E), antioxidante, propiedades antiinflamatorias, potencia el sistema inmunológico hidrata en superficie y en profundidad, ayuda a recuperar el pH de la piel. El aceite de oliva por el ácido oleico facilita la permeabilidad de otros compuestos antiinflamatorio y antioxidante. Aceite de Jojoba reparación en la barrera cutánea. Aceite de Pepita de Uva con compuestos 50 veces más potentes como antioxidantes de la vitamina C y E. El aceite de Girasol mejora la hidratación. Aceite de Aguacate repara la función barrera, con vitamina D, calmante, antiinflamatorio y cicatrizante Vitamina K) Enriquecido con Rosa mosqueta y Caléndula, cicatrizante y antiinflamatorio, con Aceite de Calofilo favorece la producción de colágeno y curación de heridas. Y dos activos, Bisabolol, calmante por sus propiedades antiinflamatorias y Vitamina E potente antioxidante. Un oro líquido ideal con ingredientes que ayudan a recuperar la piel sometida a tratamientos oncológicos, y con una concentración más que idónea para que cada uno de ellos haga su cometido. https://viventie.com

2. En la clínica del Doctor Edgar Quintero, Máster en Medicina Estética y antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid, Cirujano Plástico Estético y Reparador, Miembro internacional a la American Society of Plastic Surgeons (ASPS) y de AECEP (Asociación Española de Cirugía estética y plástica) son especialistas en Liposucción de Alta definición y Abdominoplastias utilizando dos tecnologías revolucionaria como la presentada en el Tour: J-Plasma de Renuvion y Lipo Vaser de alta definición. La primera es un dispositivo de energía que combina el Plasma de Helio conradiofrecuencia, consiguiendo tensar piel que sufre de flacidez, rejuveneciéndolarápidamente. Actualmente, este tratamiento se ha convertido en uno de los adelantosen la cirugía estética que proporciona mejores resultados, con un riesgo mínimo y untiempo de recuperación menor al de una cirugía convencional. https://drquinteromd.com/Por otro lado, Lipo Vaser de alta definición es la otra tecnología que deja atrás lasantiguas intervenciones de cirugía, dando paso a una forma de eliminar la grasalocalizada más efectiva y menos invasiva. Con esta tecnología se consigue una mayordefinición de las zonas a tratar gracias a la energía ultrasónica. En tan solo una intervención se logran resultados increíbles con una figura totalmente moldeada. "Cada paciente lo siento como algo personal. Su salud es mi principal preocupación, suresultado será lo que junto con mi equipo de profesionales logremos en cada intervención", asegura el Dr. Quintero.

3. Light beauty. Este es un nuevo concepto de belleza que contribuye a liberar el estrés mental y emocional. Parte de un generador de frecuencias de luz, que contribuye a que la piel y sistema nervioso vuelvan al equilibrio. Sus programas están divididos en 3 grupos: Local, Emociones y Facial. La emisión de fotones mediante luz roja pulsada favorece la revitalización celular, mejorando cualquier huella o irregularidad de la piel. Dispone de programas específicos para huellas de expresión, hidratación o tonificación, a la vez que favorece una suave relajación del sistema nervioso. El sistema incluye una App para móvil que controla un pequeño dispositivo portátil con microprocesador. Éste emite diversas frecuencias de luz desde una máscara con LED rojos, que envía los programas a la cara y parte del cuello.

Su objetivo es desmentir el conocido lema de "para estar bella hay que sufrir" y fomentar el de "La belleza empieza por dentro".

Además, forman a los profesionales de la belleza que compartan el proyecto para que pongan tanta pasión en el cuidado de las emociones como en el de lo físico; valorando tanto la dimensión de la conciencia como la material.

4. "Lifting facial con – Hilos Tensores Aptos y/o un hibrido y rematado con Biopeptix"

Centro médico-estético de la Dra Sandra de Oliveira: "Lifting facial con – Hilos Tensores Aptos y/o un hibrido y rematado con Biopeptix". Son tres pasos: 1. Se prepara la piel con biopeptix realizando el tratamiento previo. 2. Se aplican los hilos o bien el híbrido y finalmente se aplica el producto. La aplicación de Biopeptix Se trata de una línea médica de cosmecéuticos que consiste en fórmulas especiales con ingredientes de vanguardia como biopéptidos, factores de crecimiento, células madre y agentes anti-glicación, enfocada en una acción anti-inflamatória y antioxidante para prevenir y revertir el envejecimiento en modo continuo. Cuenta con la utilización de nanoparticulas y ingredientes quirales para intensificar aún más sus efectos curativos y transformadores. El tratamiento consiste en elegir hilos; híbridos o bien la combinación de los mismos. Con los hilos se consigue una reposición y tracción de todos los tejidos. Se puede aplicar a partir de los 35 años como modo preventivo. Importante: evaluar a cada paciente para ver si es candidato o no. El hibrido: Es también una reposición y un contouring, es decir, marca los contornos de la cara y repone tejido graso que se pierde con el paso del tiempo. Consiste en combinar estimuladores de colágeno con ácido hialurónico. Existen distintos tipos colágeno y son diferentes reticulaciones de ácido hialurónico en función de lo que se quiera conseguir. Clave: lo exquisito de los productos la composición que tienen los hilos aptos con sus diferentes tipos que se pueden combinar entre sí dependiendo de las necesidades que se quieran tratar como un pómulo, un tercio inferior, cuello, elevación de cejas, escote, brazos, piernas y glúteos. El hibrido es fundamentalmente para cara, cuello, escote y manos. El tratamiento se remata con una aplicación de cosmética de biopeptix ¿Beneficios? Esta técnica de reposición facial permite mejores resultados, menores cicatrices y un aspecto muy natural.

5. Código 372. Lo mejor en colágeno líquido: Gold Collagen® RX y Hairlift Elite

El Primero: Desarrollado por médicos y expertos en nutrición, es un innovador complemento líquido de la piel de Gold Collagen. Se usa como tratamiento estético complementario o como antienvejecimiento. *Estimula la producción natural de colágeno y elastina.*Protege contra el estrés oxidativo.*Ayuda a reducir las arrugas, a mantener hidratada la piel y su elasticidad.* Contribuye a un aspecto saludable del cabello y las uñas con 16 ingredientes activos: colágeno hidrolizado marino, elastina hidrolizada, ácido hialurónico, vitaminas C, B6 y E, zinc, cobre, licopeno, bioperine, Nacetilglucosamina, astaxatina, biotina, beta-caroteno, aceite de borraja, luteína. El mejor y más potente colágeno del mercado, premio Vida Estética al mejor nutricosmético 2017. *Exclusivo en clínicas y centros estéticos. El Segundo: GOLD COLLAGEN HAIRLIFT-ELITE. Formulado por científicos y expertos nutricionistas ante las necesidades actuales de la sociedad. + Favorece el crecimiento del cabello + Nutrición del cuero cabelludo con aminoácidos de queratina + Apoya el estado de ánimo, el estrés y el sistema inmunitario + Formación de colágeno y salud de piel y uñas con 21 ingredientes activos: colágeno hidrolizado marino, queratina hidrolizada, vitamina C, zinc, selenio, vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B6, biotina, cobre, aminoácidos, grosella espinosa (amla), ortiga y romero, extracto de rúcula, extracto de pimienta negra, ácido fólico, vitamina D, L-Triptófano, L-Teanina. Premio Vida Estética al mejor nutricosmético 2023. *Exclusivo en clínicas y centros estéticos.

6. La medicina estética integrativa combina el método tradicional con terapias complementarias para mejorar la apariencia física y la salud general. En los últimos años, este nuevo concepto ha ganado popularidad en todo el mundo, ya que ofrece una alternativa segura y efectiva a los procedimientos estéticos y quirúrgicos más invasivos. (www.medicinaintegrativa.com). Esta disciplina se enfoca en abordar los problemas estéticos de los pacientes de manera holística, teniendo en cuenta factores como la nutrición, el estilo de vida, la salud emocional y la salud física. Los médicos estéticos que practican esta nueva metodología utilizan una variedad de técnicas, que incluyen tratamientos de belleza, terapias nutricionales y suplementos, acupuntura, meditación, ozonoterapia, ejercicio físico, medicina regenerativa…No hay que olvidar que la microbiota intestinal juega un papel fundamental en la belleza y salud de la piel y su mantenimiento es un aspecto importante en la práctica de este concepto de medicina porque la belleza se construye desde el interior. La Clínica de Medicina Integrativa, dentro sus programas, se desarrolla un plan de tratamiento personalizado que aborda las necesidades específicas que abarcan desde programas estético convencionales, programas antienvejecimiento, dermatología y cuidados de la piel, hasta el cuidado de la salud estética en paciente crónicos y oncológicos. Por todo ello, esta nueva opción médica se abre campo como una alternativa segura y efectiva ofreciendo una manera única de mejorar la apariencia física y la salud en general.