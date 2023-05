Cambio de ropa de cama en primavera con las colchas boutí de La Novena Nube

Con la llegada de la primavera, los días fríos van dando paso a temperaturas mucho más agradables; por eso, es necesario renovar la ropa de cama en los dormitorios. Las mantas de invierno ya no son imprescindibles en estas habitaciones, y pueden cambiarse por colchas ligeras con las que vestir la cama.

Una buena opción en esta época del año es usar una colcha boutí, que cuenta con un relleno ligero y acolchado. Este tipo de artículos es ideal para noches templadas y, según indican los especialistas de la tienda online La Novena Nube, combinadas con sábanas de invierno o un edredón fino, pueden servir para cualquier época del año. A su vez, tanto en los meses de temperaturas intermedias como en verano, no es necesario usar ninguna otra ropa de cama adicional.

Una colcha boutí es una opción ideal para la primavera En el e-commerce La Novena Nube, disponen de múltiples opciones de colchas boutí de alta calidad y distintas marcas. Estas prendas son cubrecamas que tienen un exterior que se arruga muy poco y un relleno fino de acolchado. Por ejemplo, los de algodón resultan frescos y suaves. En cambio, los que tienen relleno de poliéster son ideales para personas que sufren más el frío. Asimismo, son apropiados tanto para adultos como para niños. Por otra parte, cuando se extienden en la cama proporcionan un efecto elegante.

En cuanto a los colores, estos productos ofrecen distintas opciones para combinar con diferentes estilos de decoración. Una buena alternativa que resulta fácil de combinar es una colcha boutí beige. Estos productos quedan bien con todos los estilos y no pasan de moda.

Además, en La Novena Nube es posible encontrar una amplia gama de colores en artículos como un copriletto de un solo color, confortinos bicolores, conforters reversibles o boutí estampadas. Esta tienda online también ofrece distintas opciones de precio.

Con respecto a las medidas, La Novena Nube tiene modelos para camas infantiles, individuales y matrimoniales. Con respecto a esto último, hay medidas desde 90 y hasta 200 centímetros, con opciones de 105, 135, 150 y 180 centímetros, entre otras.

Con la variedad de diseños, colores, estilos y estampados que ofrece La Novena Nube, es posible personalizar una habitación en poco tiempo. Esta tienda online también dispone de modelos reversibles que tienen dos opciones de cubrecamas.

Consejos para vestir la cama en primavera con La Novena Nube Durante esta estación, la ropa de cama debe ser más liviana que en invierno y, además, puede aportar un toque de diseño más colorido que es característico de esta época del año. Como ya se ha mencionado, las colchas boutí son una opción ideal porque ofrecen variedad de colores y un abrigo ligero que es necesario en las noches frescas.

En líneas generales, durante esta época del año es común escoger ropa de cama más ligera y quitar capas. En este sentido, una manta de invierno puede cambiarse por un edredón fino. Por otra parte, en primavera suelen predominar los tonos crema o pastel. Otra opción es escoger colores vibrantes como azul, amarillo, rojo o verde para aportar un estado de ánimo diferente y más llamativo a la decoración.

En cuanto a las sábanas, es conveniente elegir tejidos de algodón puro. Estos tejidos resultan más suaves y duraderos. A su vez, son transpirables y permiten que circule el aire fácilmente, creando una cama fresca. Asimismo, aportan una mejor estética visual.

Otros artículos para primavera Además de las sábanas y las colchas, hay otros productos que resultan apropiados para esta época del año. Por ejemplo, con un protector de colchón transpirable, es posible contar con una cama ventilada y libre de alérgenos. Estas fundas evitan que se retenga la humedad del sudor, los hongos y los ácaros, por lo que resultan frescas y saludables.

Adicionalmente, para completar el diseño estético de la habitación, es conveniente escoger cojines que combinen con los cubrecamas y la decoración. Para ello, La Novena Nube ofrece distintos diseños de fundas. De esta manera, se puede cambiar la apariencia de los cojines periódicamente, para dar un toque distinto a la habitación.

En la tienda online La Novena Nube es posible encontrar una colcha boutí, sábanas, fundas para cojines y todo lo necesario para vestir la cama en primavera con productos de buen diseño y alta calidad.