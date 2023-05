Mejorar el aspecto del jardín al mismo tiempo que se mejora el medioambiente, con Albergrass

El césped artificial es una solución innovadora para aquellos que quieren un mantenimiento del jardín más fácil y económico, a diferencia del césped natural, el césped artificial no necesita riego, corte o fertilización, lo que lo hace idóneo para aquellos con poco tiempo o recursos para dedicar al mantenimiento del jardín.

En este contexto, Albergrass es una fábrica de césped artificial ubicada en Banyeres de Mariola, provincia de Alicante, que ha lanzado su nuevo producto: Césped Feroe. Esta es una opción duradera y resistente a las condiciones climáticas extremas, lo que la convierte en una alternativa atractiva para aquellos que viven en áreas con climas cambiantes.

Césped artificial de aspecto natural para embellecer los espacios con Albergrass A pesar de que muchas personas deciden optar por el césped natural, puesto que se tiende a pensar que este es mucho más bonito, Albergrass ofrece alternativas de césped artificial que superan las expectativas de todos aquellos que no les convence esta segunda opción.

El Césped Feroe es un tipo de césped artificial que se caracteriza por su aspecto natural y realista, está diseñado para imitar la apariencia de un césped recién cortado, con un contraste de tonos que lo hacen visualmente atractivo y estéticamente agradable. Este tipo de césped artificial es muy popular entre aquellos que buscan una solución de bajo mantenimiento para su jardín o espacio exterior, pero no quieren sacrificar la belleza y la calidad del césped natural. El césped Feroe de Albergrass es una opción ideal para aquellos que buscan un césped artificial que se vea y se sienta tan bien como el césped real.

Disfrutar de un césped artificial que contribuye a la mejora del medioambiente y reduce la polución Entre las opciones que ofrece Albergrass para proteger el césped, se encuentra Atmös. Esta es una solución innovadora que se aplica sobre el césped artificial para mejorar la calidad del aire que entra en contacto con la hierba sintética. Además, esta solución también actúa como un desinfectante para el ambiente que rodea el césped, reduciendo la polución y los agentes contaminantes en el aire de forma continua. La innovadora tecnología de Atmös se ha diseñado para ofrecer una solución eficiente y ecológica para aquellos que buscan una forma de mejorar la calidad del aire al aire libre.

Atmös actúa como un desinfectante para el ambiente que rodea el césped, proporcionando seguridad y confort a las familias y mejorando la calidad de vida en el hogar.

Con más de 10 años de experiencia, la empresa se ha consolidado como uno de los productores líderes en el mercado de césped artificial en España. Esta reconocida empresa ha heredado una tradición industrial de más de 50 años, lo que garantiza la calidad y la experiencia en la fabricación de césped artificial.