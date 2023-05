La tienda especializada en equipamiento personalizado de motocross y enduro, ADHESIVOSEMBARRADOS

Se estructura en torno a un hábil trampantojo: sitúa los lectores en la quizás no tan imaginaria República de Birciva, donde su provincia homónima parece decidir separarse de Redenia y montarse por su cuenta un Estado independiente… A través de esta original propuesta, la autora hace reflexionar, de forma socarrona y no sin cierta retranca, en los ingredientes que se necesitan para cocinar un país que pueda considerarse legítimo en sí mismo y en las cuestiones en las que hay que reparar antes de salir a las calles alegremente en torno a unas pancartas y unas proclamas: la especulación del suelo, la gestión de los medios de locomoción, cómo disminuir la brecha entre pobres y ricos… Sobre todo, cuál es la manera efectiva de combatir la corrupción que viene heredada de Redenia y que parece tan metida en la piel como la costra en las uñas de los pies cuando no existe la higiene adecuada.