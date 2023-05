¿Cómo escoger la tabla de surf adecuada para empezar en el mundo del surf?

Al aprender a surfear, muchos miran a los profesionales y expertos en el deporte como una referencia para imitar las técnicas, estilos y hasta las tablas de surf que usan.

Sin embargo, es un error común pretender utilizar estas tablas para empezar, ya que están diseñadas para niveles de surf mucho más avanzados y de acuerdo a condiciones físicas de personas que prácticamente viven dentro del agua.

Por tal razón, es necesario conocer cuáles son las características ideales para escoger una tabla de surf para principiantes. Las tablas de surf softboard, también conocidas como corchopan, son tablas perfectas para aprender, y muy seguras, que se pueden adquirir en tiendas especializadas como Flysurf Boards.

Aspectos fundamentales para escoger un corchopan para principiantes Los surfistas principiantes son aquellos que no dominan las paredes de surf de manera autónoma, ni son capaces de coger olas con frecuencia. A pesar de “entrar al pico” aún no saben dónde colocarse dentro del agua, cómo remar y coger las olas con confianza, ni cómo ponerse en pie con facilidad.

Por ello, para elegir una tabla de surf de principiantes es imprescindible que esta permita aprender con mayor facilidad estos tres aspectos. En este sentido, un corchopan adecuado debe ser ligero y manejable para permitir moverse con facilidad hacia la posición en el agua que se busca.

Además, para remar y coger olas, debe tener la flotabilidad y la estabilidad suficiente para que la tabla ayude tanto a la hora de coger la ola, como en la puesta en pie. También, al no ser tablas de fibra, son tablas blandas, que favorece la seguridad del surfista.

Otras características a considerar tienen que ver con el tamaño de la tabla, la cual debe variar con base en el tamaño de la persona.

Por otra parte, mientras más ancha, mayor estabilidad ofrece, pero a la vez el ancho disminuye la capacidad de maniobrabiliad, por lo que se debe encontrar un punto de equilibrio.

Por último, las quillas en una tabla de corchopan, son esenciales en aspectos como el control y el manejo de la tabla al surfear.

Flysurf Boards tiene una amplia selección de tablas ideales para principiantes Flysurf Boards es la aliada del surfista inicial e intermedio. Esta marca provee tablas de surf especiales para aprender, que se adaptan a las necesidades y exigencias de cada tipo de surfista y su nivel de experiencia.

Estas tablas han sido diseñadas por surfistas y fabricadas por ingenieros, encargados de dotar a las tablas de las características y condiciones requeridas para los múltiples niveles de surf, desde principiantes hasta surfistas avanzados.

Gracias a la tecnología Flex-Fiber, las tablas cuentan con una gran durabilidad, y ofrecen una performance ideal para el aprendizaje de surf, además de una alta resistencia a golpes y las más duras condiciones.

Los usuarios que no saben cuál tabla elegir que se ajuste a sus necesidades, pueden acudir a los expertos de Flysurf Boards, quienes brindan asesoría profesional en el tema.