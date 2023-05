El impacto de la inteligencia artificial en el sector de desarrollo de software

La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, que todavía no ha alcanzado su máximo potencial, pero que ya está cambiando la manera de trabajar en múltiples sectores. En el caso de la industria de software, el uso de esta herramienta evita que los programadores estén obligados a realizar tareas repetitivas y permite escribir código de forma más rápida.

Se trata de un factor que está mejorando la productividad de estos profesionales que, hoy en día, pueden dedicar más tiempo a tareas que aportan un mayor valor añadido. Por ejemplo, Guillem Puey, CEO de la firma App2U, asegura que al emplear herramientas como Github Copilot o ChatGPT el trabajo resulta más eficiente. Ahora bien, en una empresa de desarrollo de software como esta siempre es necesario que un programador evalúe lo que propone la inteligencia artificial.

¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria del software? Por ahora, la inteligencia artificial no está diseñada para reemplazar a los desarrolladores, sino para ayudarlos. En primer lugar, con esta tecnología no es posible escribir un código completo sin contribución humana. Sin embargo, esta herramienta sí puede emplearse para acortar los tiempos de trabajo, sugerir códigos o completar el lenguaje que ha escrito un desarrollador.

Otra función que optimiza el trabajo de los creadores de software es la posibilidad de buscar errores con inteligencia artificial. Esto aumenta la velocidad del proceso y reduce el trabajo manual.

Por otra parte, con esta tecnología también es más sencillo predecir y estimar resultados y costes. Se trata de una función que permite elaborar proyectos con mayor precisión y que contribuye a una mejor toma de decisiones. En este sentido, con la ayuda de inteligencia artificial es posible predecir resultados después de introducir nuevos requisitos o modificaciones en un proyecto. De esta manera, una empresa puede evaluar si su desarrollo va por buen camino.

La relevancia del trabajo humano para validar lo que hace la inteligencia artificial En líneas generales, la inteligencia artificial tiende a mejorar y aumentar la velocidad de los procesos de trabajo en la industria del software. Pero esto no quiere decir que los desarrolladores humanos van a dejar de ser necesarios, ya que lo que hace esta tecnología debe ser validado.

Una buena muestra de esto es la metodología que está usando App2U durante su proceso de reclutamiento. Según cuenta Guillem Puey, los aspirantes a acceder a esta empresa pueden usar herramientas de inteligencia artificial durante la prueba técnica. Ahora bien, lo que valora esta compañía no es la prueba en sí, sino la defensa que se haga de las soluciones planteadas.

Siguiendo este ejemplo es posible concluir que esta herramienta contribuye a optimizar el trabajo en una empresa de desarrollo de software. Aunque todavía requiera de supervisión humana, la inteligencia artificial es una tecnología que está atravesando una evolución constante, por lo que resulta imposible saber hasta dónde puede llegar en un futuro próximo.