Una entidad referente en la Comunidad Valenciana centrada en el cliente y en la prestación de servicios de calidad con la máxima profesionalidad, Vainsmon

Conocer las necesidades del consumidor, así como adelantarse a ellas para aportar soluciones de impacto con un valor diferencial, es lo que le ha permitido posicionarse a Vainsmon como una referencia en su sector.

Vainsmon La experiencia, el compromiso con la calidad, la innovación y el enfoque a la persona son las señas de identidad de Vainsmon. Con varias décadas de trabajo acumuladas, es un referente en la prestación de un amplio catálogo de servicios en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Su desempeño altamente profesional y una filosofía enfocada a la eficiencia energética, el consumo responsable y la sostenibilidad hacen de ella una organización preparada para afrontar los retos actuales y futuros.

Su cartera de clientes incluye principalmente una larga lista de particulares, empresas privadas y administraciones públicas. La satisfacción con la rapidez de las gestiones, el trato familiar y la atención al detalle son las opiniones que destacan quienes han entablado una relación comercial con ellos.

Servicios En la actualidad, además de ofrecer un excelente servicio de asesoría y eficiencia energética, cubren una extensa variedad de ámbitos:

Instalación de equipos y dispositivos de energías renovables, como fotovoltaica, térmica, biomasa, minieólica, geotérmica o aerotérmica.

Electricidad. Trabajos en edificios de viviendas y unifamiliares, centros educativos, residencias, locales comerciales, industrias, alumbrado público, etc. También llevan a cabo montajes de centros de transformación y labores técnicas en líneas aéreas y subterráneas de baja y media tensión. Especialmente formados para viviendas Smart Home.

Climatización. Instalación de equipos de aire acondicionado. Tanto equipos split, como conductos, cassette o multisplit para pequeñas instalaciones. Así como sistemas VRV para edificios más grandes. Dentro de este apartado se puede incluir la ventilación, que cada día es más importante en todo tipo de instalaciones.

Fontanería. Experiencia en la implantación de grupos de presión de agua en comunidades de vecinos en Valencia. Trabajo con baterías de contadores, equipos de ACS, termos eléctricos, calentadores de gas, aerotermia para ACS. Además, realizan trabajos de instalación y arreglo de piscinas en Valencia (alta experiencia en robots limpiafondos y cloración salina de piscinas así como bombas de calor para piscina), así como labores de tratamiento de aguas (ósmosis y descalcificadores), entre otros.

Calefacción. Instalación de gas natural, suelo radiante, calderas mural a gas, por condensación, de gasóleo o de pie a gas o calderas de biomasa. Instalaciones de aerotermia para calefacción.

Domótica. Montaje de sistemas orientados a mejorar el confort, el ahorro de energía, la protección y la comunicación. Este tipo de servicio se aplica a la climatización y racionalización de las cargas eléctricas, además del control del consumo de electricidad. Amplia experiencia en equipos para hacer de la vivienda una Smart Home.

Aerotermia. Especialmente formados para instalaciones de aerotermia en viviendas, ya sea solo para equipos de ACS, ACS y calefacción o incluso ACS, calefacción y refrigeración.

Experiencia y especialización La experiencia en la prestación de servicios integrales y la especialización en intervenciones multidisciplinares son dos de los valores diferenciales de esta entidad. Así, estos impulsan su labor de instalación de equipamientos de energías renovables y asesoramiento sobre eficiencia energética.

La especialización se da, sobre todo, en el sector residencial (energía solar fotovoltaica, aerotermia, conectividad con Smart Home).

Otra prueba de ello, es que opera como delegada de Fenie Energía (comercializadora de luz y gas creada a nivel nacional por instaladores eléctricos), y cuenta con una larga experiencia en el asesoramiento energético, en áreas como la energía solar fotovoltaica, baterías de condensadores, puntos de recarga de vehículo eléctrico, etc.

Cuenta con el apoyo de grandes marcas en cada uno de los ámbitos en los que trabaja, marcas de reconocido prestigio que dan un valor añadido en sus instalaciones y que aportan un plus en cuanto a equipos de última generación con una gran eficiencia energética. La mayoría de equipos y marcas con las que trabaja se pueden ver en su página web oficial.

Además, está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En esta línea, se marca el reto diario de contribuir al consumo responsable de electricidad y materias primas, así como del cuidado del medioambiente.

Vainsmon es una apuesta segura para trabajos en el ámbito de las renovables, el asesoramiento energético y los multiservicios.

Sobre Vainsmon Con más de 20 años de trayectoria en el sector energético, Vainsmon ofrece una extensa cartera de servicios en Valencia: venta e instalación de dispositivos de energías renovables, eficiencia energética, electricidad, fontanería, climatización, calefacción, mantenimiento y domótica, entre otros.

Si se desea obtener más información, es posible ponerse en contacto con este equipo a través de su web, su teléfono o el mail info@vainsmon.es.