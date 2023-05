Jack Pareja unifica los misterios de la ciencia, la filosofía y la religión sobre la muerte en su libro ‘La materia transparente y el mundo espiritual’

Jack Pareja se atreve a aunar los misterios de la ciencia, la filosofía y la religión en una sola conclusión a través de su libro: ‘La materia transparente y el mundo espiritual’. “Tras más de dos mil años de absoluto desapego entre ambas ramas del saber humano, avanzando hasta constatar, con el paradigma científico como sostén, el destino que nos aguarda tras la muerte”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “una luz y quizás, el veredicto de jueces tan poderosos como la Ciencia y la Espiritualidad, que en una sentencia conjunta ya proclaman que la muerte no es el final”.

Así, este autor malagueño se dirige a un público muy amplio. “Hay que partir de la base de que la mayoría de nosotros no tiene tiempo para hacerse preguntas trascendentes, cualquiera que sea su credo, ante los obstáculos que la subsistencia diaria nos impone. Con mi libro me dirijo a una amplia colectividad en un intento de ayudarles a realizar, aunque sea una momentánea introspección, que les permita meditar sobre determinados misterios científicos y sus analogías con principios espirituales sostenidos por variadas escuelas místicas y múltiples dogmas de fe”, añade.

Jack reconoce haberse inspirado en sus propias experiencias para crear ‘La materia transparente y el mundo espiritual’. “En mis propias experiencias y las de mi entorno con algo tan esquivo, pero cierto, como el hecho de la muerte y quizás pensando en las palabras de Gandhi cuando dijo «Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel». Pero claro, es difícil basarlo todo en la fe lo que, aunque para aquellos radicales devotos de determinadas doctrinas o religiones quizás sea suficiente, es obvio que para la mayoría siempre existe la duda hasta que, llegada la hora, les obliga a descubrirlo por sí mismos”.

Sinopsis El objetivo de este libro es el de mostrar, de una forma comprensible para todos, los misterios e incógnitas de la ciencia contemporánea, que harán ver la «Creación» de una forma totalmente diferente a la que se puede apreciar con los propios sentidos. Pero más importante aún son los descubrimientos científicos, que suponen un acercamiento evidente hacia una nueva espiritualidad, que llegan a revelar la situación y la existencia del Mundo Espiritual y la realidad de la vida a la que una persona se encamina tras la muerte y no a través de médiums, videntes ni augures, sino avalado por profundas investigaciones de científicos de diversas áreas.

Todo sin olvidar su propia experiencia cercana a la muerte o las pruebas de las visiones de los difuntos antes de realizar el tránsito, por las que ha atravesado personalmente y aderezado con las investigaciones sobre estos temas de médicos y fundaciones de todo el mundo.

Autor Jack Pareja (Málaga, 1957). Graduado social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Experto en Urbanismo y empresario. Ejecutivo financiero durante treinta y cinco años. Apasionado de los avances científicos, de los misterios de la naturaleza y de las realidades espirituales que rodean a las personas. Autor de novelas de ficción histórica, como Grant, el elegido, ambientada en la guerra de secesión americana.