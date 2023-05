¡Es el momento de pasarse al pienso hipoalergénico de salmón y pato de ADOPTA!, un pienso para perros sin ingredientes alergénicos

Son cada vez más los dueños de perros que buscan alimentación con la calidad adecuada, que aporte un equilibrio nutricional a su mascota, manteniendo el paladar satisfecho.

El pienso hipoalergénico de salmón y pato con patata de ADOPTA es una opción ideal para aquellos propietarios preocupados por cuidar la salud del animal y darle un sabor exquisito al plato.

Este producto de ADOPTA está elaborado con productos 100% naturales, libre de cereales como el trigo o maíz, lo cual significa que no contiene ningún tipo de grano en su composición. De esta forma, se evitan posibles alergias e intolerancias que pueden presentarse en los perros cuando consumen alguno de estos ingredientes.

Además, este delicioso pienso hipoalergénico contiene todos los nutrientes que necesita la mascota para llevar una vida saludable. Su composición incluye carne fresca de salmón y pato, un complejo especial de condroprotectores, muchas vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a mejorar la resistencia y el funcionamiento del sistema inmunológico de nuestro perro. También posee patatas y hortalizas para que se garantice una ingesta adecuada de fibra y los frutos rojos aportan antioxidantes naturales y permiten conservar todas las características organolépticas del producto.

David, un cliente de ADOPTA, dice lo siguiente: "El Pastor Alemán suele tener problemas gastrointestinales, y los míos no eran distintos, estaba desesperado con los piensos, hasta que encontré este, desde entonces las heces son normales. Y además uno de ellos tiene piel atópica, y gracias al pienso y otros complementos ya no tiene alopecias. ¡Les encanta!". No hay duda de que el cuidado con el que ADOPTA prepara sus productos ha logrado satisfacer a cada día más mascotas.

Por si fuera poco para poder probarlo incluye un estupendo pack degustación en una caja con varios de sus snacks naturales y un saco de pienso pequeño, perfecto para hacer la transición tranquilamente y que nuestro perro pueda probarlo unos días, sin arriesgarse con los sacos más grandes y con el envío gratuito.

El pienso hipoalergénico de salmón y pato con patata de ADOPTA destaca por ser un producto súper completo y natural, adaptado a los requisitos nutricionales específicos de nuestro perro. Además, ayuda a apoyar la causa animal, ya que con cada compra donan parte del dinero a protectoras de animales.