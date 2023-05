6 errores frecuentes que se cometen cuando uno mantiene su propio sitio web

Uno de los procesos más importantes a la hora de garantizar el óptimo funcionamiento de una página de internet es el mantenimiento web.

Esto se debe a que permite corregir diversos errores que pueden surgir, propiciando una buena experiencia para los usuarios para lograr un sitio de calidad.

En este marco, invertir en el mantenimiento de WordPress es una de las mejores alternativas para tener una web optimizada, actualizada y 100 % segura. Para ello, WP Mantenimiento ofrece un servicio de mantenimiento web WordPress que incluye una monitorización permanente para librar a los clientes de cualquier problema técnico.

Cuáles son los 6 errores más frecuentes en el mantenimiento web Gestionar el mantenimiento web en una instalación WordPress​ sin contar con conocimiento técnico puede acarrear múltiples problemas, teniendo en cuenta los diversos aspectos que se deben considerar para asegurarse de que un sitio web, blog o tienda online sean seguros y funcionen de manera óptima. En este sentido, existen una serie de errores en los que suelen incurrir quienes deciden no profesionalizar esta área. No mantener profesionalmente una página web o tienda online puede suponer la perdida de negocio y de clientes, de ahí su importancia, además de una negativa reputación online e imagen de marca.

No hacer copias de seguridad periódicas Uno de los más relevantes y que pone en riesgo perder toda la información es no realizar una copia de seguridad periódica de la página web o tienda online. Si hay algún error siempre se puede volver a una copia anterior y volver a cargar la página correctamente, si no se tiene y se produce cualquier tipo de fallo puede perderse todo y esto es crítico.

Dejar de lago las actualizaciones de WordPress o hacerlas sin conocimiento Asimismo, otra cuestión que se deja de lado es la actualización de versiones de WordPress, así como de plugins y temas, factores de gran importancia al momento de dotar a la web de un buen funcionamiento y de diferentes funcionalidades.

No conocer los conflictos entre plugins En ocasiones, cuando una página web contiene muchos plugins y se van produciendo actualizaciones de los mismos, puede ocurrir que haya conflictos entre ellos y que algunas funcionalidades de la web se pierdan. Por eso es vital conocer qué plugins son compatibles y qué actualizaciones se pueden hacer, cómo y cuando.

No hacer optimizaciones de rendimiento periódicas Esto es algo que pocas páginas web tienen en cuenta, y si no se realizan optimizaciones, se van instalando plugins, subiendo fotos, con el tiempo, la velocidad, la carga de la web y la experiencia de usuario se puede ver afectada. Es necesario contar con un profesional que pueda llevar esto al día.

No contar con un hosting de calidad, seguro y adecuado Muchas veces se contrata un hosting de baja calidad porque es más económico, pero puede que este no cubra las necesidades de la web, dando lugar a fallos constantes y a un rendimiento muy negativo de la misma.

No modificar regularmente las contraseñas del administrador Del mismo modo, otra de las equivocaciones que se cometen es no modificar regularmente las contraseñas del administrador, los colaboradores y los editores para reforzar la seguridad de la web. Esto puede llevar a que hackeen la web y sea complicado resolverlo o al menos no inmediato si no se cuenta con ayuda profesional.

Razones por las que se debe contratar un servicio de mantenimiento web Además de los errores antes mencionados, quienes deciden no invertir en mantenimiento web en una instalación WordPress​ se encuentran ante el peligro de quedarse sin espacio en el almacenamiento del hosting, al no eliminar los plugins y themes que no están siendo utilizados, hecho que puede afectar la velocidad de carga de la página. Al mismo tiempo, no borrar los comentarios spam y no utilizar herramientas que los prevengan, así como no corregir los enlaces rotos son puntos que pueden amenazar la navegabilidad y el SEO de una web.

Por estos motivos, es fundamental contar con un servicio de mantenimiento WordPress profesional como el de WP Mantenimiento, firma que cuenta con un equipo que se encarga de monitorizar la web del cliente las 24 horas del día, ocupándose de resolver cualquier error o problema técnico. Esta compañía no solo realiza la copia de seguridad, garantizando una instalación segura, sino que lleva a cabo la actualización del core de WordPress, la plantilla y los plugins, además de vaciar la memoria caché y de optimizar la base de datos, entre muchas otras tareas. Con el aval de más de 100 clientes satisfechos y más de 10.000 actualizaciones al año, WP Mantenimiento asegura una disponibilidad de la web durante los 365 días del año.