¿En qué consiste el servicio de fax en línea ofrecido por Premium Numbers?

La creciente virtualidad de trámites y servicios está permitiendo agilizar muchos procedimientos que antes solo se hacían mediante soportes físicos. El fax, herramienta que posibilita enviar documentos legales por línea telefónica, ha logrado adaptarse a las nuevas tecnologías gracias al fax online.

Premium Numbers, empresa especializada en el desarrollo y prestación de servicios de telecomunicaciones, ofrece un servicio de fax online ideal para empresas y oficinas que desean agilizar sus servicios, sin dejar de beneficiarse de los atributos que la tecnología del fax ofrece.

Un fax online completo El fax online es una herramienta que se utiliza desde el correo electrónico del usuario. No requiere dispositivos físicos, ni el uso de una red telefónica. Para su uso, basta únicamente con un dispositivo con acceso a internet.

Los documentos enviados y recibidos se almacenan en formato PDF, que permiten ser leídos desde cualquier dispositivo que así lo permita, o bien ser guardados en memorias USB. A diferencia de un correo electrónico normal, la tecnología del fax permite enviar y recibir documentos vinculantes, con validez legal, mientras que el envío de un PDF u otro archivo, mediante un correo electrónico normal, no tiene la misma validez.

Además, tanto la seguridad del envío como el protocolo que vincula ambos dispositivos, resulta mucho más sólido y confiable en el uso del fax. Esto es algo que el software hereda del fax tradicional, en el cual el documento no es enviado hasta que el dispositivo de recepción se encuentra listo para recibir.

Ventajas del fax online El servicio de fax online de Premium Numbers no posee coste de alta ni límites en la cantidad de archivos. La personalización de la herramienta, como así también la configuración de los mails se realiza desde una plataforma web. La misma cuenta además con un historial completo de los archivos recibidos y enviados.

La principal ventaja del fax online radica en su bajo coste. Al prescindir de elementos físicos y consumibles, el mantenimiento del mismo es casi nulo. Ya no es necesario disponer de una red telefónica para continuar obteniendo los beneficios y la confiabilidad del fax.

Premium Numbers cuenta con la experiencia necesaria para proveer esta y otras herramientas que facilitan la labor administrativa. Creada en 2001 y dedicada al sector de las telecomunicaciones, la firma se propone, mediante la implementación de nuevas tecnologías, disminuir los costes en telefonía y comunicaciones de sus clientes. Con el desarrollo de nuevas y novedosas herramientas, que integran servicios en la nube con tecnología de vanguardia, ofrecen un servicio de calidad que ya disfrutan más de 10.000 clientes.