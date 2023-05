Cuure presenta su nuevo "Complejo Maternidad", el suplemento 100% natural que toda futura madre necesita

Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta múltiples transformaciones y puede requerir un aporte adicional de vitaminas y minerales para asegurar el correcto crecimiento del feto. La toma de suplementos durante el embarazo y la lactancia puede ayudar a asegurar la cantidad adecuada de nutrientes. El complejo de maternidad de Cuure es un suplemento alimenticio 100% natural compuesto por vitaminas y minerales optimizados para facilitar su asimilación Una alimentación variada es clave, pero a veces no es suficiente para cubrir todas las necesidades de nutrientes que requiere el organismo cuando una mujer se encuentra en búsqueda de un bebé, en estado de gestación o en periodo de lactancia. Es por ello por lo que Cuure, empresa especializada en suplementos alimenticios ultrapersonalizados, ha desarrollado su Complejo Maternidad, un único complemento compuesto de todas las vitaminas y minerales que se recomiendan ingerir durante esta etapa.

La necesidad de ciertos nutrientes aumenta durante la concepción y, en ocasiones, aunque la alimentación sea variada, esta no puede cubrirlos todos. La toma de los suplementos alimenticios adecuados puede contribuir a que las futuras madres obtengan la cantidad adecuada de vitaminas y minerales, ayudando así un desarrollo adecuado del feto.

Bajo este contexto, el Complejo Maternidad de Cuure, suplemento 100% natural recomendado para mujeres embarazadas, así como para aquellas que desean un embarazo o se encuentren en periodo de lactancia, es una opción óptima para conseguirlo ya que está compuesto por todas las vitaminas y minerales que se recomienda ingerir durante esta etapa, en su forma optimizada, para facilitar la asimilación:

Folato de metilo (vitamina B9): contribuye al crecimiento del tejido materno. Un nivel bajo de esta vitamina aumenta el riesgo de aparición de defectos en el tubo neural durante el desarrollo del feto.

(vitamina B9): contribuye al crecimiento del tejido materno. Un nivel bajo de esta vitamina aumenta el riesgo de aparición de defectos en el tubo neural durante el desarrollo del feto. M etilcobalamina (vitamina B12): resulta efectiva para tratar dolencias como la artritis o la lumbalgia.

(vitamina B12): resulta efectiva para tratar dolencias como la artritis o la lumbalgia. Bisglicinato de magnesio: entre otros beneficios, contribuye a mantener una correcta salud ósea, ayuda a reducir la fatiga muscular y controla la presión arterial.

entre otros beneficios, contribuye a mantener una correcta salud ósea, ayuda a reducir la fatiga muscular y controla la presión arterial. Citrato de cinc : contribuye a un correcto proceso de división celular y favorece la fertilidad y reproducción normales.

: contribuye a un correcto proceso de división celular y favorece la fertilidad y reproducción normales. Vitamina C: ayuda a reducir el riesgo de complicaciones del embarazo como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino y la anemia materna.

ayuda a reducir el riesgo de complicaciones del embarazo como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino y la anemia materna. Vitamina D: promueve el crecimiento óseo normal de los niños. "Para nuestro Complejo de Maternidad, hemos seleccionado cuidadosamente los ingredientes activos y reunido todas las vitaminas y minerales necesarios para la concepción y la lactancia de un niño. Todos nuestros principios activos son más biodisponibles, reconocidos por la ciencia y recomendados por los médicos durante el embarazo y la lactancia", afirman desde el departamento de I+D de la firma, compuesto por bio-ingenieros de prestigio.