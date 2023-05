Absotec y sus paneles absorbentes acústicos para hoteles de máxima calidad y adaptabilidad

Los hoteles, restaurantes y alojamientos turísticos de España cuentan con la empresa Absotec como un gran aliado en mejorar el confort interior, mediante el diseño, fabricación e instalación de paneles absorbentes acústicos de máxima calidad y adaptabilidad a la decoración. La empresa de desarrollo de soluciones fonoabsorbentes destaca entre la competencia por ofrecer productos innovadores, además de sus procesos productivos respetuosos con el medioambiente. El director comercial de la compañía, Carlos Del Pozo Riaño, afirma que el objetivo principal de Absotec es “mejorar la calidad de vida de nuestros clientes haciendo que sus espacios sean lugares acústicamente y estéticamente confortables”.

Gran variedad de estilos En su propósito de garantizar espacios donde el ruido no sea un factor causante de estrés u otros problemas de salud para trabajadores o huéspedes. Los productos de la empresa son diseñados fabricados 100% en España, y cuentan con numerosas certificaciones las cuales avalan su garantía y calidad.

Asimismo, la empresa ofrece diseños personalizables en paneles absorbentes acústicos para hoteles que se adaptan a todo tipo de espacios, gracias a la existencia de una amplia variedad de colores y geometrías, con la posibilidad de incorporar mecanismos de iluminación. Los paneles acústicos de Absotec son calificados Clase A, que además de capturar las ondas sonoras, son retardantes de llamas. Su instalación no requiere la ejecución de obras, ya que pueden ser pegados o colgados en paredes y techos.

Desde el punto de vista ecológico, la compañía destaca por su gama de productos reciclados y reciclables, de revestimientos y acabados antibacterianos y bajas emisiones de COVs, debido a que en su fabricación no se utilizan químicos restringidos por el REACH. Entre los paneles decorativos ideales para hoteles destaca la línea Ecodiseño, al ofrecer productos de espuma fonoabsorbente de altas prestaciones, con revestimiento textil de gran durabilidad y fácil mantenimiento. También ideales para centros de alojamientos son los paneles de fibra textil reciclada con acabado de madera de la línea Linepanel.

Trabajo con perspectiva humana Para asegurar la máxima satisfacción del cliente a través del cuidado de su hábitat, la empresa realiza un estudio previo del nivel de presión acústica del espacio donde se requiera la instalación de paneles fonoabsorbentes. Igualmente, los especialistas se adaptarán a las formas y diseños más armónicos con la estética del lugar a intervenir.

En el área hotelera, estos procesos redundarán en la comodidad de huéspedes y visitantes, quienes encontrarán en habitaciones y zonas comunes lugares a donde siempre querrán regresar. Absotec apuesta al éxito total en confort y armonía visual con sus paneles absorbentes acústicos disponibles para toda España.