Instaladores certificados de batería Tesla Powerwall en España

Con el propósito de almacenar energía solar y con la capacidad de abastecer a un hogar durante días, se destacan las baterías fotovoltaicas Powerwall, diseñadas y fabricadas por la empresa estadounidense Tesla.

Además, cuentan con un diseño moderno y versátil que se adapta fácilmente a espacios interiores o exteriores.

En España, estos productos punteros en el mercado de autoconsumo doméstico de energía están disponibles a partir de mayo de 2023. A su vez, Energiber es una de las empresas escogidas por Tesla como instaladora certificada en este país. “Se han hecho una serie de contactos con diferentes instaladores a nivel nacional y al final han decidido que nosotros formaremos parte de ese grupo tan reducido, nos sentimos muy afortunados”, reconoce David García, CEO de Energiber.

Características de las baterías fotovoltaicas Powerwall de Tesla Estas baterías cuentan con una capacidad de 13,5 kWh y son escalables hasta un máximo de 10 unidades que pueden funcionar interconectadas. Además, ofrecen una potencia continua de 5 kW y funcionan correctamente en un rango temperaturas que puede oscilar entre -20° C y 50 ° C. Cada una de ellas cuenta con una garantía de 10 años.

En comparación con otras baterías fotovoltaicas, las Powerwall resultan reducidas tanto en tamaño como en peso (114 kilogramos). Por otra parte, no tienen cables expuestos al exterior. Para un mejor control del rendimiento de este producto, Tesla cuenta con una aplicación que permite monitorizar de modo automático tanto las baterías como los paneles solares.

Esta app incluye un sistema de notificaciones opcional para realizar un seguimiento de la energía. También ofrece gráficos de fácil lectura. Por otra parte, la aplicación de esta compañía realiza avisos automáticos sobre eventos meteorológicos para poner el sistema en modo ahorro de energía. De esta manera, es posible cargar la batería al máximo y estar preparado ante eventuales cortes de luz.

Cómo mejorar un sistema de autoconsumo con una batería Powerwall La batería Powerwall de Tesla funciona de manera totalmente automatizada, por lo que puede almacenar más energía de la que se está consumiendo. Por otra parte, cuando los paneles solares no producen, este producto cubre las necesidades energéticas de una vivienda, ya que almacena los excedentes de manera inteligente para cuando sean requeridos.

Tesla ha intentado acceder al mercado español durante años y, finalmente, en 2023 lo ha conseguido. “Por fin parece que (Tesla) irrumpe con fuerza y daremos servicio a la marca cuidando todos los detalles”, asegura David García.

Para instalar una de estas baterías fotovoltaicas y contar con soporte es posible contactar con los especialistas de Energiber. Además, este equipo de profesionales está disponible para ofrecer asesoramiento a las personas o empresas que deseen mejorar su instalación de autoconsumo.