Flor de Mayo pone a debate el precio en la cosmética y demuestra que la fórmula es lo que determina el valor de un producto, más que el precio o la marca ¿El precio de una crema determina su eficacia?, ¿es igual de efectivo un cosmético de 10 que de 100 euros? Estas son algunas de las preguntas más recurrentes a las que se enfrentan tanto las firmas como los profesiones y especialistas del sector beauty.

Se trata de preguntas demasiado genéricas para responder ya que ni todos los cosméticos de 10 euros son iguales, ni tampoco lo son los de 100. Por eso a la hora de hacer frente a estas cuestiones Flor de Mayo, en otra de sus acciones por seguir democratizando la alta cosmética, ha puesto a debate los precios actuales del sector y ha demostrado de forma visual y práctica cómo un producto más económico puede tener la misma calidad y resultados que uno más caro.

El debate ha sido generado a través del perfil de @labellivictoria especializada en la comparación de productos de alta gama con productos lowcost. Es ella quien de manera directa compara el tónico de Camomila de Flor de Mayo con otro Tónico cinco veces más caro y revela que lo importante no es la marca ni el precio, si no la fórmula y el INCI: https://www.instagram.com/p/CrF1nedI9vM/

Un hecho que también ha evidenciado al comparar otro producto lowcost de Flor de Mayo, el Desmaquillante Sublime Camomila, a la venta por 7,99 euros, con un bálsamo que alcanza los 40 euros la unidad. Ambos retiran todo el maquillaje, dejan la piel completamente limpia, son veganos y cruelty free, están formulados con ingredientes respetuosos con el PH de la piel y dejan la misma sensación de hidratación después del uso.

Y pese a que la eficacia en ambos productos es totalmente comparable, hay una gran diferencia de precio: https://www.instagram.com/p/ChO4LWpo79S/

¿Cómo han reaccionado los usuarios tras el debate?

Flor de Mayo ha puesto a debate el precio en la cosmética y ha probado que a la hora de elegir un producto, lo relevante no es el precio sino la fórmula, y prestar atención al INCI, ya que es ahí donde se ven los ingredientes y el orden de los mismos. Al final lo importante es el resultado, no el precio, y tras este debate queda demostrado que resultados es lo que ofrecen los productos de Flor de Mayo.

"El producto está posicionado como un producto lowcost, accesible para todo el mundo. En Flor de Mayo democratizamos la cosmética para que cualquier persona pueda utilizar productos de calidad sin gastarse enormes sumas de dinero", apuntan desde la firma.

Por eso con iniciativas y acciones como estas, desde la compañía valenciana consiguen llegar al público final y hacerle ver que la cosmética de calidad está al alcance de todos y que es posible encontrar buenos productos calidad-precio. Y así lo han confirmado los mismos usuarios.

"Yo usaba una muy similar pero cuando descubrí la de Flor de Mayo me encantó. La uso al meterme en la ducha y después termino de limpiar la cara usando el gel de la misma marca. El precio es increíble con la calidad que tiene el producto", concluye otra de las usuarias participantes en el debate.