Una entrevista a Alberto Vivancos, el director de Expansión de Consulta Franquicias

¿Quién es Alberto Vivancos?

Me considero una persona eminentemente honesta, tanto en mi forma de trabajar, como en mi vida personal. Soy un trabajador constante que busca la calidad y la excelencia en su trabajo, pensando no solo en el corto plazo, sino especialmente a largo plazo.

¿Qué no puede faltar en tu rutina diaria?

La cordialidad y el buen ambiente en el trabajo es muy importante para mí. En mi rutina, es fundamental dedicarle tiempo al equipo y saber de ellos fuera del propio entorno profesional. Siempre trato de sacar tiempo para poder tomar un café, comer o tomar algo al salir de la oficina.

Háblanos un poco de tu trayectoria hasta llegar a Consulta Franquicias.

Desde hace más de veinte años estoy vinculado al sector de la franquicia, habiendo desarrollado mi labor tanto como responsable de expansión, como en la gestión operativa de centros propios y franquiciados. En este periodo, he participado en más de 200 aperturas y liderado la gestión de redes con más de 40 unidades operativas.

Analizando tu trayectoria profesional, ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste hasta hoy y que aplicas en tu forma de trabajar?

Creo que la constancia y el trabajo bien hecho es la fórmula para obtener los mejores resultados y conseguir los objetivos marcados. Lo que he aprendido es que no hay atajos, ni fórmulas mágicas de conseguir el éxito.

Teniendo en cuenta tu experiencia en el sector de la franquicia, ¿qué es lo que más te fascina de este?

Lo que más me sigue atrayendo es poder ver el resultado de mi trabajo con la apertura de cada nueva franquicia. Cada proyecto es diferente, trabajamos en todos los sectores y con modelos de negocio muy diferentes entre sí, pero cada uno de ellos es tremendamente ilusionante y supone un nuevo desafío.

Con mi trabajo, estoy contribuyendo a crear nuevos negocios sobre modelos de éxito ya probados. Todavía no he encontrado profesionalmente nada más motivador que esto.

¿Qué te motivó a aceptar este desafío de asumir la función de Director de Expansión de Consulta Franquicias?

Pienso que, como Director de Expansión, puedo aportar una gran experiencia y sobre todo una visión global del negocio de la franquicia, además de ilusión y compromiso serio con el trabajo. He podido comprobar en el tiempo que llevo en Consulta Franquicias que esto encaja perfectamente con los valores y manera de trabajar de la consultora.

¿Cuáles son las prioridades de Expansión de Consulta Franquicias para el próximo año?

Las previsiones de crecimiento son muy halagüeñas. En Consulta Franquicias apenas estamos notando la incidencia de la complicada situación económica general, ni de la subida de tipos. El año pasado fue el año que más nuevas franquicias firmamos y, este año, superaremos esta cifra al menos en un 20%. En los meses que llevamos de año, ya estamos cumpliendo este objetivo.

¿Qué distingue Consulta Franquicias del resto de consultoras y por qué elegiste trabajar aquí?

Sin duda, el equipo de profesionales de Consulta Franquicias. La consultora está formada por un equipo senior con una dilatada experiencia y especializados, cada uno en un área concreta dentro del sector de la franquicia. De la misma manera, todos estamos alineados con un objetivo común, que es la satisfacción de nuestros clientes.