Es posible optimizar la rentabilidad de los planes de pensiones de la mano de Velaria Inversores

En la actualidad, muchas personas administran un plan de pensiones para asegurar o mejorar su futuro económico.

Sin embargo, las entidades financieras solo ofrecen sus planes de pensiones por lo que el ahorrador se encuentra limitado y rezagado en una entidad que no lucha por sus intereses, sino por los del banco. Si el plan de pensiones de una persona está en una entidad bancaria, su gestor nunca le dirá que otra entidad tiene uno más rentable que el que tiene contratado con ellos.

Una solución para estos casos radica en la asesoría de Velaria Inversores, una agencia que defiende los intereses de sus clientes por sobre los del banco. Es por ello que brinda opciones en 25 diferentes entidades y asesora personalmente para seleccionar los más rentables de cada entidad.

Plan de pensiones con alta rentabilidad Escoger un plan de pensiones rentable y adecuado puede ser difícil para los usuarios, dado que las entidades financieras proporcionan únicamente información y asesoría sobre su propia oferta, que suele ser muy limitada. Muchos ahorradores acogen un plan de pensiones poco conveniente, con el cual apenas ganan dinero a lo largo de los años. Sin embargo, en el mercado, existe una extensa variedad de ofertas en este tipo de planes de pensiones y Velaria Inversores cuenta con una extensa base de información sobre ellos, con la cual ofrece asesoría a los ahorradores para conseguir el plan de pensiones más rentable según las necesidades de cada cliente.

A través de esta agencia, los usuarios pueden analizar 185 opciones en planes de pensiones, emitidos por más de 25 diferentes entidades financieras, entre las cuales se encuentran algunas de las instituciones más punteras en España. Sus servicios, no obstante, tienen como centro de atención al cliente, y no ofrecen los planes de ninguna entidad de forma predeterminada. En su lugar, se centran en escuchar atentamente las necesidades del cliente y entender su perfil inversor, de esta forma construyen una estrategia a medida, donde el cliente cuenta con los planes más apropiados para él, y con los que puede mejorar notablemente la rentabilidad de su cartera.

Los beneficios que aporta Velaria Inversores y su asesoría financiera La asesoría de Velaria Inversores va más allá de ayudar a los clientes a escoger un plan de pensiones conveniente. Sus servicios realizan un asesoramiento activo y a la medida de lo que necesitan los usuarios, el cual se adapta a los constantes cambios del entorno económico, para proteger y rentabilizar los ahorros del cliente.

Para ello, realiza una gestión completa de la cartera de planes de cada usuario, con la cual busca generar mayores rendimientos para su patrimonio y la protección de sus ahorros. Además, realiza un seguimiento continuo y personalizado de dicha cartera, con el fin de monitorizar el cumplimiento de los resultados previamente marcados como metas.

Mediante estos procesos, evita que los ahorros de sus clientes se desvaloricen con el tiempo, como sucede en muchos casos al escoger un plan de pensiones a ciegas. Al mismo tiempo, asegura varios beneficios a los usuarios en el momento del rescate, como un incremento en su patrimonio, un plan de rentas más amplio para su jubilación y un panorama fiscal más ventajoso. Todo esto, en conjunto, brinda las condiciones para que el cliente se sienta tranquilo con el futuro de sus ahorros en planes de pensiones.