El Salón del Mueble de Milán muestra los diseños que reinarán en 2023

Las formas naturales y la vuelta a lo retro regresan con fuerza entre las tendencias que se han podido ver en la última edición de la gran feria italiana a la que ha asistido Menamobel El Salón del Mueble, la gran cita internacional de diseño de mobiliario, ha celebrado su 61ª edición en Milán con las últimas tendencias que inundarán los hogares de cara a lo que resta del año.

La Feria de Milán ha albergado, durante la tercera semana de abril, el salón de las tendencias decorativas por excelencia en cuanto a mobiliario se refiere. Durante 6 días, más de 2.000 marcas y 300.000 personas se han dado cita en la capital del diseño italiano bajo el leitmotiv ‘Do you Design?’ para conocer las últimas novedades en una edición en la que la sostenibilidad ha sido el lema imperante. Menamobel ha estado presente en esta edición y resume cuáles son las tendencias, formas y colores que predominarán en el interiorismo de 2023:

1. Naturaleza sofisticada

Este año predomina la durabilidad de los materiales y la sostenibilidad en el proceso de producción. Así es como los diseñadores cuidan del medio ambiente, y apostando por materias que se pueden encontrar en la naturaleza, siguiendo la estela de años anteriores, para crear ambientes acogedores con texturas que escapan de la perfección en la forma pero aportan paz y conexión con los orígenes.

Textiles como el algodón, la lana o el yute revisten los hogares de una calidez orgánica, y materiales como la madera o el mármol en contraste crean ambientes que recuerdan a los espacios de la naturaleza con una visión de diseño.

2. Lo natural, también en el color

A los materiales naturales se unen los colores neutros y los tonos tierra, como el cobre, con gran protagonismo en esta edición, y el rosado en sus diferentes tonalidades. Paletas suaves y llenas de luz que contribuyen a transmitir ese mensaje de calma y serenidad con los juegos de color que se pueden hallar en la naturaleza: los ocres del atardecer; los cremas, beige, marfil y terracotas de la tierra; los verdes y amarillos del bosque en otoño; y los azules, púrpuras y turquesas presentes en el mar.

3. Maximalismo vs. minimalismo

Por primera vez en mucho tiempo, la tendencia del ‘menos es más’ queda relegada en pos del maximalismo contemporáneo, la tendencia que reclama el ‘más es más’ en diseños, relieves y formas para hacer del hogar un espacio de diseño más allá de la vivienda creando un escaparate para el arte.

El término surgió a finales del siglo XIX para dar nombre a una corriente artística que surgió, como sucede hoy, en contraposición a la tendencia imperante, hasta llegar a influenciar de manera determinante en el mundo del diseño y la arquitectura, resaltando la importancia de la ornamentación con una mezcla de estilos eclécticos frente a una estricta funcionalidad sin perder lo sofisticado.

4. Mobiliario ‘curvy’

Las líneas redondeadas se mantienen, una temporada más, como tendencia firme que desbanca las tradicionales líneas rectas que durante muchos años predominaron en el interiorismo.

Esta corriente de formas redondeadas, también conocida como tendencia ‘bold’, unida a las formas orgánicas, suaviza los espacios, aporta dinamismo y favorece la circulación a la vez que confiere al hogar una sensación de protección y confort con un punch de originalidad que va a definir el carácter que se le quiera dar a cada espacio de la casa. Una tendencia muy sixties que llega a sillas, sillones, butacas, espejos,… hasta donde la imaginación alcanza.

5. Vuelven los 70s

Lo retro ha llegado para quedarse y ahora abarca también la década de los 70, cuando el estilo hippie de la década anterior se revistió de un look más glamuroso marcado por la era disco, toda una oda al color y a la libertad de formas que alcanzó su lugar también en el mobiliario.

Vuelve la vitalidad de los estampados y el contraste de colores como el verde, el amarillo, el rojo y el morado en todas las estancias del hogar, con especial atención a los tejidos. A los orgánicos se unen el terciopelo y el efecto cuero.

6. Múltiples posibilidades

Se lleva la versatilidad ante todo, por eso los muebles convertibles, en los que Menamobel es referente con múltiples posibilidades adaptadas a las necesidades de cada cliente, son una excelente opción para ahorrar espacio y aumentar la capacidad de almacenamiento que a menudo se demanda en todos los espacios del hogar sin tener que renunciar a un ápice de diseño.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1.000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.