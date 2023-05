Mudanzas BCN Internacional lleva a cabo mudanzas internacionales a Italia

Mudanzas BCN Internacional es una compañía que desde hace 20 años ha destacado en el mercado con sus servicios de mudanzas locales y nacionales. Sin embargo, también es una de las que tiene mayor experiencia en el traslado de pertenencias hacia distintos puntos geográficos en el exterior.

Un ejemplo de esa experiencia es su servicio de mudanzas internacionales a Italia, país con el que España ha tenido un importante intercambio migratorio. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 residían en esa nación 27.105 ibéricos, casi 1.100 más que los registrados en 2021.

Un servicio variado para atender una demanda creciente Los representantes de esta firma especializada han visto un importante incremento en las solicitudes de mudanzas internacionales a Italia. Ellos han prestado servicios tanto a empresas que deciden abrir oficinas o mudarse completamente a ese país. También han trabajado con particulares que por razones de trabajo o sociales deciden establecerse en esta nación europea.

La empresa indicó que, para este destino, así como para el resto de Europa disponen de dos tipos de servicios. Por un lado, está el exclusivo, que consiste en una mudanza integral en el que todo el vehículo está a disposición de un cliente. Por el otro, están las mudanzas en grupaje, que son más económicas. Aquí el cliente se somete a las fechas y los horarios que indique la empresa.

Para quienes necesiten el envío urgente de maletas, cajas o bultos pequeños tienen un servicio con plazos de entrega de 3 a 5 días hábiles. Este envío urgente puede salir a precios muy económicos, dependiendo de la fecha y hora seleccionada para hacerlo. Solo hay que contactarles, pedir un presupuesto y el asesoramiento sobre las restricciones que impone ese país para el ingreso de efectos personales.

Abordaje integral de las mudanzas internacionales a Italia Los expertos de Mudanzas BCN Internacional comprenden que estos cambios suelen ser laboriosos y traumáticos para quienes lo experimentan. Estas sensaciones pueden exacerbarse cuando se trata de marcharse hacia otro país. Por ello han estructurado un servicio de mudanzas con un abordaje integral, en el que no existan preocupaciones para los clientes.

Las personas pueden planificar con toda libertad el viaje desde el momento mismo de solicitar el presupuesto totalmente gratuito. A partir de allí, el personal especializado de la empresa se encarga del embalaje, desmontaje, traslado, desembalaje y montaje en el nuevo destino. Además, algo muy importante es que Mudanzas BCN Internacional se encarga de toda la tramitación en aduanas y de que todos los objetos personales de los clientes viajen totalmente asegurados. De esta forma, la compañía dice que, atendiendo la orientación de sus especialistas, los usuarios no tienen ningún problema en sus mudanzas internacionales a Italia.

Finalmente, es importante destacar que, en el caso de que el lugar de destino no esté listo, la empresa ofrece el servicio de guadamuebles durante el tiempo que sea necesario.