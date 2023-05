Ibéricos Japasur apuesta por el autoconsumo y confía a Greenvolt Next la instalación fotovoltaica de su planta de Badajoz

Con 1.056 paneles instalados, la planta producirá 770MWh de energía solar anual, con los que conseguirá cubrir en torno al 38% de su consumo. Con esta instalación fotovoltaica, Ibéricos Japasur reducirá la emisión 106 toneladas de CO2 y generará un ahorro estimado de 170.000€ durante el primer año Greenvolt Next, compañía que nace con la intención de liderar el cambio en la forma de producir, consumir y compartir la energía mediante la generación distribuida, ha puesto en marcha una instalación fotovoltaica de autoconsumo en la planta de Ibéricos Japasur, en Higuera la Real (Badajoz).

Con esta instalación de 1.056 paneles solares sobre una superficie de 2.323 m², Ibéricos Japasur refuerza su compromiso ambiental mediante el uso de una energía limpia y no contaminante con la que conseguirá cubrir en torno al 38% del consumo de la planta.

Se espera una producción anual de más de 770.536 kWh que supondrá una reducción de emisiones de más de 106 toneladas de CO2. Con esta instalación solar fotovoltaica, Ibéricos Japasur obtendrá un ahorro anual de 169.685€, que ascenderá a casi 4 millones de euros en un periodo de 25 años.

"Para Greenvolt Next es un orgullo ayudar a ser más sostenible y rentable a un sector como el de la alimentación, y en concreto al de la industria cárnica, tan estratégica para la economía y el progreso global de nuestro país", asegura Remigio Abad, CEO de Greenvolt Next España.

"Nuestra pasión por la mejora constante, las sinergias entre campo y producción animal, nos motiva a cuidar y proteger el entorno natural en el que nos movemos con iniciativas que apuesten por el autoconsumo y las energías verdes, y esta planta solar para la que hemos confiado en Greenvolt Next es un buen ejemplo de ello", ha señalado Francisco Santana, propietario de la compañía Ibéricos Japasur.

Ibéricos Japasur desarrolla políticas responsables con el medioambiente y el bienestar animal, fundamentales para el futuro del sector. La apuesta de Ibéricos Japasur por Greenvolt Next pone de relieve el protagonismo del autoconsumo solar fotovoltaico en la actualidad, principalmente en el sector de la alimentación y la industria cárnica, que se ha convertido en una herramienta indispensable para ayudar a cualquier empresa a ser más rentable, competitiva y sostenible mediante el uso de una energía limpia, inagotable y no contaminante.

Sobre Greenvolt Next

Greenvolt Next nace con la intención de liderar el cambio en la forma de producir, consumir y compartir la energía mediante la generación distribuida y desafiar al mundo a dar el siguiente paso hacia la transición energética dando a las personas el poder de estar en el centro del sistema eléctrico. También formando parte del cambio con Greenvolt Next eligiendo entre diferentes tecnologías para generar energía sostenible mientras se reducen las facturas energéticas. Greenvolt Next opera en el segmento con 15,3 MW de potencia instalada, 21.4 GWh de energía producida en proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico y más de 350 clientes satisfechos, ayudando a impulsar la competitividad del tejido empresarial en España.

Greenvolt Next. 'La Energía cerca de ti'. www.next.greenvolt.com/es/

Sobre Grupo Greenvolt

El Grupo Greenvolt es líder en el mercado de las energías renovables a través de múltiples tecnologías. Además de la generación de energía a partir de residuos forestales y residuos urbanos de madera, tanto en Portugal como en el Reino Unido, bajo la marca de Greenvolt Biomass, a través de Greenvolt Power es promotor de proyectos eólicos y solares fotovoltaicos, operando en varios mercados europeos y en el mercado estadounidense, con una cartera de 6,7 GW -de los cuales 2,9 GW se encuentran en fase avanzada de desarrollo para finales de 2023-. En el segmento estratégico de generación distribuida, Greenvolt opera tanto en el segmento corporativo como en el residencial, con una cartera de más de 100 MW en proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico. La multinacional también lidera la llegada de las comunidades de energía renovable con más de 40 proyectos que tendrán una capacidad instalada de unos 30 MW.

www.greenvolt.com