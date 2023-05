Visión Legal 360º con amplio abanico de servicios jurídicos inmobiliarios y de derecho urbanístico

El tema inmobiliario es un sector muy amplio y diverso, repleto de normativas legales reguladoras, y los abogados especializados en Legal Inmobiliario 360º ayudan a transitar el mundo de los bienes raíces, respetando los derechos de propiedad.

El derecho inmobiliario regula todo lo referido a los bienes inmuebles, como sucede, por ejemplo, con la Ley de Propiedad Horizontal.

En este régimen de propiedad horizontal conviven varios propietarios en cada una de sus viviendas, divididas en diferentes inmuebles, pero comparten gastos comunes de mantenimiento, reparaciones y seguros.

A diferencia de los edificios que no están en régimen de propiedad horizontal, donde la propiedad constituida es una, los pisos no están divididos y, de venderse, hay que hacerlo en bloque, por no estar individualizadas las viviendas.

Los dueños de ese edificio en bloque deben mantener la edificación en buenas condiciones y esto se regula como comunidad de bienes, pero no existen gastos de comunidad individuales, como en la propiedad horizontal.

¿De qué se ocupan los abogados inmobiliarios de Visión Legal 360º? En general, son expertos que cuidan cada detalle legal dentro del enclave de las transacciones inmobiliarias, para que las operaciones lleguen a la firma sin contratiempos.

Este despacho conoce de la gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria, la financiación y la fiscalidad de estas operaciones.

Desde su experiencia, brindan asesoría legal en temas de compraventa, arrendamientos, contratos, construcción, comunidades, revisión de documentos y todo acerca del mercado de la vivienda.

También se involucran en temas de tramitación de compraventas de propiedades y de su administración, derecho urbanístico, notarial y registro de los inmuebles.

Valoran el riesgo de las operaciones y solucionan cualquier problema en el curso de una transacción inmobiliaria. Abordan todo el tema de hipotecas a través de su servicio "tu hipoteca a salvo" y de cualquier otro mecanismo de financiación privada.

Este equipo legal de confianza proporciona las garantías jurídicas que se requieren para estar seguro de cumplir con la ley y evitar sorpresas con Hacienda.

El tema de la fiscalidad en la compraventa es una de las aristas más importantes para la transparencia que debe existir de cara al inversor nacional y extranjero. Es necesario explicar los gastos e impuestos a desembolsar para hacer frente a la adquisición del inmueble, y de la fiscalidad aplicable.

Sus abogados asumen un compromiso de saneamiento físico y legal, cuando existen problemas en las propiedades y en situaciones de conflictos en las comunidades de vecinos.

Derecho urbanístico en Visión Legal 360º Uno de los servicios legales que ofrece esta firma de abogados tiene relación con el derecho urbanístico, que se ocupa de regular el uso de los suelos y la ordenación del territorio.

La regulación estatal fija pautas básicas y genéricas, pero hay que tener en cuenta que el ámbito de aplicación y actuación es territorial, por lo que usualmente se gestiona por las Comunidades Autónomas.

Los abogados de Visión Legal 360º resuelven las incidencias con terrenos, gestionan la obtención de los permisos para acometer las obras y lo relacionado con el mercado del suelo y la vivienda.

Violeta González Horganero, fundadora de Visión Legal 360º, enfatiza que un abogado urbanístico es un apoyo invaluable al conocer la normativa dispersa de esta materia, los derechos y deberes ciudadanos, así como datos de la valoración del suelo, y manejan situaciones que puedan presentarse en caso de requerirse expropiación forzosa, debido al proceso de urbanismo.

En Visión Legal 360º se pueden encontrar soluciones jurídicas integrales en derecho inmobiliario y en derecho urbanístico.