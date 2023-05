El rendimiento de un sitio web es clave ¿cómo saber si el de un negocio está a la altura?

La velocidad y la eficiencia de un sitio web son factores cruciales para cualquier negocio. Según el Aberdeen Group, incluso un retraso de un segundo en el tiempo de carga de una página web puede resultar en una disminución del 7 % en las conversiones, una pérdida del 11 % en las páginas vistas y una caída del 16 % en la satisfacción del cliente. Esto significa que los negocios tienen un tiempo limitado para atraer y retener a los visitantes de su sitio web.

En el mundo digital actual, el éxito de una empresa a menudo depende del rendimiento de sus aplicaciones web y móviles. La lentitud en la carga de sitios y aplicaciones puede tener un impacto significativo en los ingresos, el crecimiento y la imagen de marca. Al priorizar el rendimiento de los sitios web y las aplicaciones, las empresas pueden mejorar el retorno de inversión y garantizar que sus propiedades digitales ofrezcan resultados óptimos. En este artículo, Aplyca analiza el impacto de la lentitud en la carga de sitios y aplicaciones en las empresas y proporcionará consejos sobre cómo abordar los problemas de rendimiento y optimizar la presencia en línea.

Los sitios web lentos pueden ser letales para las empresas La velocidad y el rendimiento de un sitio web pueden tener un gran impacto en el éxito económico de una empresa. Por ejemplo, Amazon descubrió que una página lenta puede resultar en una pérdida de 1.600 millones de dólares al año en ventas. Además, cada segundo adicional de carga puede significar menos visitas futuras, lo que se traduce en menos tráfico y menos ingresos. Si un sitio web tarda más de tres segundos en cargarse, el 40 % de los visitantes se irá, lo que significa que la empresa perderá posibles clientes y ventas.

Es importante para las empresas asegurarse de que sus sitios web y aplicaciones funcionen bien y sean rápidos para evitar pérdidas. Cuando Mozilla aumentó la velocidad de su página en 2,2 segundos, el número de descargas de Firefox aumentó en 10 millones al año. Walmart también aumentó su tasa de conversión en un 2 % por cada segundo de mejora en el tiempo de carga de la página. Si bien no se puede predecir con exactitud cuánto de sus ingresos está en juego, Google ha creado una herramienta para probar la velocidad de carga de la página de su sitio web y predecir los ingresos que se pueden obtener al aumentar el rendimiento.

El abandono de carritos en el comercio electrónico: un gran problema El abandono del carrito de la compra es un problema muy común en las tiendas de comercio electrónico. Aunque existen varias razones para este fenómeno, el comportamiento óptimo del sitio web o la aplicación es vital. Cada año, el abandono del carrito le cuesta a las marcas de comercio electrónico 18 mil millones de dólares en ingresos. Por lo tanto, es un problema que debe ser una prioridad.

Se estima que se pueden aumentar las conversiones en un asombroso 35.62 % mediante la implementación de estrategias adecuadas de optimización del proceso de pago. Aunque alcanzar esta cifra no es fácil, es definitivamente posible. Para lograrlo, es necesario comprender lo que está sucediendo mal y hacer un esfuerzo concertado para mejorar el diseño del sitio web, las promociones, las ofertas y el proceso de pago.

La mayoría de los compradores digitales son impacientes y esperan que los sitios web se carguen rápidamente. De hecho, el 57 % de los compradores abandonarán el sitio web si tienen que esperar más de tres segundos para que se cargue. Además, el 80 % de estos clientes no volverán a intentarlo si el sitio web es demasiado lento. Por lo tanto, es necesario poner mucho esfuerzo en mejorar la velocidad del sitio web y asegurarse de que todas las páginas se carguen en menos de tres segundos.

Repercusiones de un sitio web lento en el SEO La lentitud de un sitio web puede también representar un gran problema para el SEO, ya que los usuarios pueden abandonarlo rápidamente si tarda mucho en cargar. Esto afecta negativamente la posición del sitio en los motores de búsqueda, los cuales dan prioridad a los sitios que se cargan con rapidez. Un impacto negativo en el SEO puede llevar a la pérdida de tráfico y disminución en la participación.

Entonces ¿En qué consiste el buen rendimiento en el sitio web o en la app?, ¿cuánto es un buen tiempo de carga web? Aunque el rendimiento no se trata solamente de velocidad, hay ciertos umbrales de tolerancia que deben ser considerados.

Existen tres umbrales de experiencia que se aplican tanto para la capacidad de respuesta de la página como para cualquier otro tipo de interacción: satisfecho, tolerable y frustrado. El índice para estos umbrales se basa en el tiempo de carga de la página o la aplicación. Satisfactorio: Tiempo de carga de 1,2 o menos. Tolerable: entre 1,2 y 4,8 segundos. Frustrante: más de 4,8 segundos

Es importante tener en cuenta que algunos sitios web u operaciones web pueden ser más tolerables que otros, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando. Por ejemplo, realizar una búsqueda puede tener un tiempo de carga un poco más lento que abrir la página principal de un sitio web.

En general, un buen rendimiento en una aplicación o sitio web se puede definir por tiempos de carga rápidos, tiempos de respuesta rápidos, un tiempo de inactividad mínimo y medios optimizados. Los sitios web y aplicaciones que cumplen con estos factores tienen más probabilidades de brindar una experiencia satisfactoria al usuario.

Estrategias para mejorar la experiencia del usuario Para mejorar la experiencia del usuario en la página, se pueden utilizar varias estrategias que permiten optimizar la velocidad de carga y mejorar el rendimiento del sitio web. Un perfilamiento del sitio web para analizar todos los elementos que lo componen y detectar los tiempos de carga de cada uno de ellos. De esta manera, se puede identificar las áreas que tienen un mayor impacto en el desempeño del sitio web y que necesitan atención inmediata. Los problemas más comunes que se encuentran en los sitios web son las imágenes, que suelen ser responsables de entre el 70 % y el 90 % dell tamaño del sitio web. Para mejorar su rendimiento, se utilizan técnicas de compresión y CDN's (Content Delivery Networks) para entregar las imágenes al usuario lo más rápido posible y en la mejor calidad posible. Otra estrategia es optimizar el diseño del sitio web desde su concepción, teniendo en cuenta la cantidad de imágenes que se van a utilizar y cómo se van a entregar al usuario. De esta manera, se puede minimizar el tiempo de carga y asegurarse de que la experiencia del usuario sea óptima desde el principio. La implementación de un sitio web o aplicación flexible y escalable que pueda responder a diferentes cantidades de tráfico es esencial. Esto significa que el sitio web puede crecer o disminuir su capacidad en función del nivel de uso que recibe, lo que permite una mayor eficiencia en la entrega de contenidos y una mejor experiencia de usuario.

La garantía definitiva de un buen rendimiento: trabajar de la mano de expertos Tener una presencia en línea es fundamental para cualquier negocio o emprendimiento. Como se ha visto a lo largo de este artículo, un sitio web rápido y eficiente es clave para proporcionar una buena experiencia al usuario y mejorar la posición en los resultados de búsqueda. Sin embargo, como bien se sabe, mantener un sitio web rápido puede ser un gran desafío.

Hay muchos factores que pueden afectar la velocidad de un sitio web, desde la complejidad del diseño hasta la elección de las tecnologías utilizadas. Por lo tanto, es fundamental contar con expertos en el área para optimizar y mantener el sitio web a un nivel alto de rendimiento.

Agregar un segundo de tiempo de carga en un sitio web es fácil, pero reducir ese tiempo es mucho más difícil. Se necesita de expertos que entiendan cómo funcionan cada una de las áreas que componen un sitio web y que conozcan todas las tecnologías disponibles para optimizarlas. No se puede confiar en alguien que solo sepa de front-end o de back-end, se necesita un experto que pueda manejar todas las áreas, que conozca todo el stack de una aplicación y todas las nuevas herramientas tecnológicas disponibles.

Un buen asesoramiento por parte de expertos puede marcar la diferencia en la eficiencia de un sitio web. Un experto podrá identificar rápidamente los posibles problemas que puedan estar afectando la velocidad y desempeño del sitio. Además, se mantienen actualizados en cuanto a nuevas tecnologías y tendencias que puedan ayudar a mejorar la eficiencia del sitio web a largo plazo, lo que es clave para el éxito de los negocios en línea.

