El cantante trans Hugo Marlo actúa en Institut Marquès para reivindicar la diversidad familiar

El concierto se ha celebrado en el laboratorio de Fecundación In Vitro de esta clínica de Reproducción Asistida de Barcelona en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En los últimos años, ha crecido el número de personas trans que solicitan información sobre la posibilidad de congelar sus óvulos o esperma Hugo Marlo es un chico trans de veintitrés años que saltó a la fama en España en la segunda edición del programa de televisión "Got Talent" a finales de 2022. Pero su popularidad se inició seis años antes, cuando ganó la edición infantil del concurso, "Got talent Junior" donde participó con su nombre anterior. Ya como adulto, con su nuevo nombre y su nueva voz, triunfó en "La Voz" y en "Got Talent" convirtiéndose en referencia para muchas personas trans.

Institut Marquès, clínica de Reproducción Asistida de renombre internacional, puso en marcha en el 2019 su proyecto Rainbow Fertility Barcelona para ayudar a las personas del colectivo LGTBIQ+ a formar una familia. Hugo Marlo los eligió para vitrificar sus óvulos y así preservar su fertilidad con el objetivo de tener hijos más adelante.

Hugo se ha querido involucrar en el proyecto de Rainbow Fertility Barcelona participando en un nuevo concierto para embriones que adquiere, de esta forma, un carácter reivindicativo de la diversidad familiar en honor del "Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia" que se celebra el 17 de mayo.

En su centro de Barcelona, Institut Marquès ha celebrado ya diferentes conciertos en directo en su laboratorio de Fecundación In Vitro (FIV), con cantantes como Antonio Orozco, Álex Ubago o Sharon Corr. Estos eventos, se enmarcan en los trabajos que ha llevado a cabo Institut Marquès sobre los beneficios de la música en el desarrollo embrionario y fetal.

En esta ocasión, la actuación de Hugo Marlo se celebra bajo los colores del arcoíris que luce Rainbow Fertility Barcelona y ante los cientos de embriones que se desarrollan en las incubadoras del laboratorio de Institut Marquès. El concierto se ha retransmitido también en directo para el laboratorio de FIV que el centro tiene en Roma: "actuar ante los embriones ha sido una experiencia mágica. Este concierto es una forma de llamar la atención para que todas las personas trans sepan que pueden plantearse tener hijos si preservan sus óvulos o su esperma. Después de haber hecho el tratamiento hormonal y la mastectomía yo creía que sería muy complicado formar una familia. He descubierto que estaba muy equivocado. Existen muchos falsos mitos y mucha desinformación sobre el tema",explica el artista.

El cantante ha interpretado dos de sus temas más conocidos: "No me llames más así", una canción de su primer disco que descubre su mundo interior y supone toda una declaración de intenciones y su nuevo tema "Mil voltes".

https://www.youtube.com/watch?v=qsv3OreRJm0&ab_channel=InstitutMarqu%C3%A8s

Vídeos

HUGO MARLO - Videoclip "No me llames más así" en Laboratorio FIV - Rainbow Fertility Barcelona