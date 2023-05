La Plataforma One Health estrena web para servir de punto de información sobre la contribución de la aplicación del enfoque 'Una Sola Salud' en la mejora de la salud pública

Nacida en noviembre 2021, tras superar el periodo más difícil de la crisis sanitaria por la Covid-19, la Plataforma One Health suma en la actualidad más de 150 entidades adscritas, entre empresas y organismos de diferente naturaleza, todos comprometidos con la protección de la salud de personas, animales y medio ambiente La Plataforma One Health (Una Sola Salud), red de ámbito estatal que aúna los esfuerzos de empresas, organizaciones colegiales nacionales, asociaciones y fundaciones pertenecientes a diferentes ámbitos y sectores, anuncia hoy la puesta en marcha de su nueva página web, con la que confía en servir de punto de información para todas aquellas personas interesadas en conocer el enfoque One Health y su relevancia para mejorar la Salud Pública.

Nacida en noviembre de 2021, tras superar el periodo más difícil de la crisis sanitaria por la Covid-19, la Plataforma One Health está formada actualmente por más de 150 entidades adscritas, entre las que destacan empresas, organismos oficiales y otras instituciones, con un carácter interdisciplinar e intersectorial que requiere este enfoque integral de la salud que promueve el concepto 'Una Sola Salud'. Una estrategia encaminada a reforzar las medidas preventivas y en la que son elementos clave la gobernanza, el trabajo en equipo formados por profesionales de las diferentes disciplinas para abordar la salud desde todas las perspectivas posibles, la colaboración público-privada y el compromiso de la sociedad.

A través de la nueva página web, todas las personas interesadas pueden conocer los objetivos que persigue la plataforma, así como las entidades que se hallan adscritas, entre las que destacan fundaciones, instituciones y universidades de todo el país, farmacéuticas como MSD España o Boehringer Ingelheim, junto a asociaciones, conferencias y consejos generales de distintos ámbitos de la salud y el mundo sanitario, entre otros miembros.

La web ofrece también un calendario con las distintas iniciativas que se realizan entorno al enfoque 'Una Sola Salud', como talleres, encuentros y otras actividades impulsadas por las entidades adscritas a la Plataforma con el objetivo de difundir esta visión tanto entre los profesionales de las diferentes disciplinas como entre la ciudadanía.

La nueva página se completa con una zona de prensa en la que se dan a conocer las últimas noticias en torno a las acciones y actividades realizadas desde la plataforma.

Cómo ayudar a impulsar el enfoque One Health

En palabras de Maite Martín Ibáñez, representante de la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria de España y presidenta de la Plataforma One Health: "nuestra mayor motivación ha sido, desde nuestro origen en 2021, contribuir al tránsito hacia políticas alineadas con la visión 'Una Sola Salud' para alcanzar un mayor grado de protección de la salud de las personas, reducir las inequidades en salud y conseguir que este movimiento que quiere cambiar el mundo y la percepción de nuestro entorno atraiga a nuevas entidades para conseguir mayor conciencia en la sociedad española. Con nuestra nueva página web queremos servir como gran referente en nuestro país para toda contribución e iniciativa que nos ayude a sumar sobre un concepto que ya ha logrado importantes aportaciones a nivel mundial", concluye Martín Ibáñez.

La Plataforma One Health aporta su contribución para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En el posicionamiento que dio origen a esta iniciativa, los miembros firmantes instan a los líderes políticos a que establezcan una hoja de ruta que permita que se haga efectiva la implementación del enfoque One Health a la hora de abordar los temas relevantes en materia de salud pública y en la que se definan las líneas estratégicas a seguir para alcanzar este objetivo.

Más información en https://onehealthplataforma.es/