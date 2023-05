El 40% de las familias españolas siente que no pasa suficiente tiempo con sus hijos, según un estudio

Con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra cada 15 de mayo para concienciar sobre la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad y para fomentar su bienestar y desarrollo, Novakid, plataforma de ESL online para niños número uno en Europa, ha realizado una encuesta a 3.500 familias con hijos de entre 4 y 12 años de diferentes niveles de educación, ingresos y ocupación sobre sus hábitos familiares La encuesta fue llevada a cabo en mayo de 2023 en España, Italia, Francia, Alemania, Turquía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes

Ver películas, la forma favorita de pasar el tiempo libre de los españoles

Según los resultados del estudio, la forma preferida de pasar tiempo libre de la mitad de las familias españolas es viendo películas, seguido de salir a pasear. Jugar en general (en la calle, a juegos de mesa o a hacer puzzles, por ejemplo) es algo menos popular en España que en otros países de la Unión Europea; en España es la actividad favorita del 43% de familias encuestadas, mientras que en Francia o en Italia de más de la mitad. Lo mismo ocurre con la cocina.

Si se fija en la actividad menos popular entre las familias españolas, los vídeos educativos son la actividad que menos eligen los padres y madres españoles (14,8%), que, en la mayoría de las ocasiones eligen qué hacer de forma conjunta.

Los niños pueden asociar el aprendizaje con el aburrimiento si el método de enseñanza es monótono y repetitivo. Plataformas de aprendizaje basadas en la diversión como Novakid ofrecen una actividad interesante para pasar el tiempo libre con el niño viendo lecciones abiertas con manualidades, y practicando inglés leyendo juntos historias cómicas.

Lo normal durante la semana es dedicar de entre 2 a 3 horas a actividades de ocio con los hijos y durante el fin de semana de entre 4 a 6 horas. Dedicar tiempo a actividades de ocio es imprescindible para desconectar de la rutina, pero no tiene por qué estar reñido con aprender.

Aprovechar estas horas para practicar un idioma, ir a algún museo o ver un documental de actualidad pueden ser una excelente opción. Pasar tiempo en familia tiene claras ventajas no sólo para los niños, sino para los adultos también: mejora la autoestima, confianza y seguridad personal de todos sus miembros, aumenta la comunicación familiar y permite desarrollar habilidades sociales.

Los españoles, los más involucrados con la educación

Aunque no es su forma favorita de pasar el tiempo libre, las familias españolas lo tienen claro: la educación y los estudios de sus hijos son muy importantes. De ahí que casi la mitad revise lo que sus hijos hacen y que hayan terminado la tarea.

En el 45% de los casos estudian siempre con ellos y les ayudan a resolver todas las dudas, más del doble que en Italia, Alemania o Francia. Además, casi en el 50% de los casos, las familias españolas aseguran dedicar más de una hora de media al día a participar en las actividades de estudio de su hijo.

"Al explorar los diferentes comportamientos de los padres en cada país, Novakid refuerza la necesidad del tiempo de calidad y ayuda a responder a diferentes preguntas que surgen entre los padres jóvenes, como "¿estoy pasando suficiente tiempo con mi hijo?", dice el CEO de Novakid, Max Azarov.

A esta pregunta, en el 40% de los casos los padres y madres responden tener la sensación de no pasar el tiempo suficiente con sus hijos, un porcentaje bastante inferior si se compara con el resto de países, que supera el 50% de las familias que comparten este sentimiento.

El tiempo de calidad en familia no está necesariamente relacionado con actividades de entretenimiento. Estudiar y aprender con los niños es una oportunidad increíble para acercarse unos a otros. Novakid ofrece contenidos de aprendizaje gamificados para niños y anima a los padres a ayudar a sus hijos en el proceso de aprendizaje.