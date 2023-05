Cómo elegir la primera bici, con Sanferbike

Actualmente, alrededor de 11 millones de españoles usa una bicicleta al menos una vez a la semana. Esta tendencia supone la existencia de un mercado dinámico en el que existe una amplia oferta de distintos tipos de bicicletas. Ahora bien, las personas que desean introducirse en el ciclismo y, por primera vez, buscan comprar uno de estos vehículos deben tener en cuenta algunos factores relevantes antes de tomar una decisión.

Según indican los especialistas de Sanferbike, lo primero que hay que pensar es el uso que se le va a dar a la bicicleta. En este sentido, es importante determinar si se va a utilizar en un entorno urbano, en carretera, en montaña o en pistas de tierra, entre otras opciones. Por otra parte, no es lo mismo utilizar uno de estos vehículos para ir al trabajo o a la universidad todos los días que tenerlo solo para hacer ejercicio los fines de semana o para competir en carreras.

Elegir la medida adecuada es fundamental Una buena manera de empezar a buscar una bicicleta por primera vez es estableciendo un presupuesto. Por ejemplo, si una persona puede gastar alrededor de 1.500 € no tiene mucho sentido ver modelos que doblan ese precio. Otro factor esencial es escoger la talla adecuada. Con respecto a esto, pedalear en una bicicleta muy pequeña o demasiado grande puede generar molestias e incluso lesiones.

Por lo general, la talla de la bicicleta se suele determinar con relación a la altura del ciclista y a la entrepierna. A su vez, las tallas pueden ir desde la XXS hasta la XXL. Es importante tener en cuenta que puede haber variaciones según la marca que se escoja. En cualquier caso, es muy aconsejable dejarse asesorar por buenos profesionales antes de comprarla, para comprobar que la bici se ajusta a la talla correcta y al uso que se le va a dar.

Por otra parte, siempre es mejor elegir componentes de buena calidad. Por ejemplo, los frenos, los cambios y la suspensión tienen un impacto considerable en el rendimiento y las sensaciones que se experimentan al ir en bicicleta. Trabajar con las mejores marcas de bicis es siempre una garantía.

Accesorios esenciales para montar una bicicleta A la hora de determinar un presupuesto también es importante dejar espacio para los accesorios. En este sentido, el casco es fundamental para contar con mayor seguridad. A su vez, las luces son esenciales para quienes van a usar la bicicleta de noche. Adicionalmente, un kit antipinchazos es un producto útil que puede ser vital ante cualquier tipo de accidente con las cubiertas. Y no hay que olvidarse de la ropa, especialmente del culotte, los guantes, las gafas y un calzado con suela dura.

Los accesorios también dependen del uso que se le vaya a dar al vehículo. En este sentido, para ir solo por la ciudad no se necesitan tantos productos como para usar la bicicleta en el medio de la naturaleza o en pistas que no son de asfalto.

En Sanferbike, es posible encontrar todos los tipos de bicicletas de las mejores marcas y, además, su equipo de profesionales está siempre disponible para ofrecer asesoramiento ante cualquier tipo de duda o consulta.