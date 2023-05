Información relevante sobre el arraigo familiar en España

Regularizar la situación de residencia para los inmigrantes que se encuentran en el territorio español no es una tarea sencilla, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales especializados en la materia para conocer las diferentes alternativas legales existentes para tal fin.

En este aspecto, el arraigo familiar en España es una de las opciones que tienen los extranjeros para solicitar una autorización de residencia temporal. Esta puede ser tramitada con el acompañamiento de los abogados expertos en extranjería de TG Legal Consulting, despacho que cuenta con un equipo multidisciplinar con vasta experiencia en todas las áreas del derecho.

El arraigo familiar y su importancia El arraigo familiar es un tipo de permiso de residencia que se otorga en España a los inmigrantes que tienen vínculos familiares con personas que son ciudadanos españoles o de la Unión Europea. En otras palabras, se refiere a la situación en la que un extranjero que vive en España tiene hijos que son ciudadanos españoles o de la Unión Europea o es hijo de padres que son ciudadanos españoles.

El arraigo familiar se otorga de manera excepcional a aquellos inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España, es decir, que no tienen los permisos necesarios para residir en el país. El permiso de arraigo familiar les permite regularizar su situación en España y vivir y trabajar en el país de manera legal. El permiso tiene una validez de un año, pero al final de este periodo se puede solicitar una autorización de residencia.

Sujetos legitimados para solicitar el arraigo familiar Existen diferentes situaciones en las que una persona extranjera puede obtener la residencia en España. En primer lugar, ser padre o madre de un niño menor de edad que sea ciudadano español o de la Unión Europea. Otro de los casos es ser descendiente menor de 21 de un ciudadano español, en caso de ser mayor de 21 años, se deberá demostrar que es dependiente del ciudadano que da el derecho. Una situación adicional es ser ascendiente mayor de 65 años o menor de 65 años a cargo. Del mismo modo, otro caso diferente es ser tutor legal de un menor de nacionalidad española. Siguiendo la misma línea, otra alternativa posible es ser la persona encargada de prestar apoyo a una persona española con discapacidad con el que convive. Por otro lado, también puede obtener la residencia en España el cónyuge o pareja de hecho debidamente acreditada con un ciudadano de nacionalidad española. A su vez, también podrán acceder a esta, los hijos de ciudadanos españoles de origen. Se refiere a ciudadanos extranjeros que son descendientes directos de españoles que obtuvieron su nacionalidad debido a la nueva Ley de Memoria Democrática o porque eran hijos de españoles.

Requisitos necesarios para obtener la residencia por arraigo familiar Para obtener el permiso de arraigo familiar en España, se deben de cumplir varios requisitos. En primer lugar, es necesario plasmar que se trata de un permiso de residencia en España que se dirige exclusivamente a ciudadanos no europeos. Por tanto, se deberá demostrar la convivencia con hijos o padres ciudadanos españoles o de la Unión Europea.

El solicitante deberá demostrar la carencia de antecedentes penales en España o en los países donde haya residido los últimos ni encontrarse dentro de plazo de compromiso de no retorno. En el caso de los antecedentes policiales, este no podrá ser motivo de denegación del citado permiso.

Por otro lado, es requisito indispensable demostrar su integración en la sociedad española y tener vínculos con ella así como contar con recursos económicos suficientes para mantenerse a sí mismo y a su familia sin necesidad de recurrir a la asistencia social.

¿Cómo iniciar los trámites de arraigo? Para solicitar el arraigo familiar en España, es necesario presentar una solicitud ante la Oficina de Extranjería de la provincia de residencia. Esto puede hacerse de manera personal o a través de un representante legal en caso de que el solicitante sea menor de edad o incapaz. Esto quiere decir que el extranjero solicitante deberá encontrarse en territorio español en el momento de iniciar la solicitud, no siendo necesario llevar en España un mínimo de tiempo para poder solicitarlo.

Dicha presentación podrá realizarse de manera presencial en las oficinas de extranjería o por vía telemática a través de la Plataforma Mercurio.

Si necesitas presenta una solicitud de arraigo familiar en España es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho migratorio, que te acompañen durante todo el procedimiento asegurándose de que se cumplan todos los plazos y requisitos legales para obtener una respuesta favorable de las autoridades competentes.

¿Cuánto puede tardar el proceso para obtener el permiso de arraigo familiar? El plazo para obtener el arraigo familiar en España puede variar dependiendo de la provincia donde se presente la solicitud y de la carga de trabajo que tenga la Oficina de Extranjería correspondiente. Sin embargo, la normativa española dispone que una vez presentada la solicitud de arraigo familiar, las autoridades tienen un plazo de máximo tres meses para resolver y notificar la resolución al solicitante.

En caso de que transcurran los tres meses sin que se haya recibido una resolución expresa, se puede entender que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo y se puede interponer determinados recursos, administrativos y/o judiciales, para impugnar dicha resolución. No obstante, es recomendable consultar a un abogado especializado en materia migratoria para conocer los plazos y requisitos específicos de cada caso.

