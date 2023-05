La relevancia del registro de marca, por Gómez-Pinzón

Emprender, crear, generar negocios, son palabras que continuamente están en la mente de las personas. Pero esas ideas no solo pueden quedar en la mente, pueden materializarse de forma exitosa, para ello se aconseja tener en cuenta lo siguiente:

''Individualiza tu negocio y crea una expresión que lo diferencie''.

Esta identidad que se le da es importante protegerla, ya que hace parte de los activos de la empresa, y dicha protección se garantiza a través de los registros marcarios.

Para firmas de asesoría legal para emprendimientos y pymes como Gómez-Pinzón, registrar las compañías ante las entidades de comercio es muy importante, ya que genera confianza a los clientes y amplía las bases de datos de empresas nuevas, permitiendo a los países generar políticas públicas que apoyen el emprendimiento con base en las novedades que modernizan el sector productivo.

¿Dónde se hace el registro? En Colombia, la entidad encargada de estudiar, registrar y administrar el sistema de propiedad industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio, ante ella se debe solicitar la protección de la marca.

¿Cuándo se debe hacer? Ideal iniciar este registro antes de que se inicien las actividades de comercialización, pues se debe tener en cuenta que el proceso de registro tarda entre 6 y 8 meses para que la marca quede registrada.

¿Qué se debe tener en cuenta para hacer el registro? Antes de iniciar el registro de marca, es importante saber si el concepto que se tiene es original o ya se encuentra en uso por parte de un tercero. Es bastante usual pensar que la idea es única, pero muchas veces, hay terceros que cuentan con símbolos parecidos o idénticos que pueden presentarse como un obstáculo al registro. Es por esto, que se recomienda hacer una búsqueda de antecedentes con el fin de descartar signos previamente registrados y saber exactamente las probabilidades de registro del signo de interés.

Recordar la importancia de que este paso de antecedentes se haga inmediatamente antes del registro para evitar que durante el lapso de la búsqueda y de la solicitud terceros presenten marcas similares o idénticas.

¿Cuáles son los beneficios de proteger la marca? Tener el registro de la marca permite tener seguridad jurídica y protección sobre su explotación. Es importante tener en cuenta que contar con el registro le permite a su titular demostrar la propiedad de este otorgándole los derechos de uso, goce y disposición. Faculta al titular para impedir que terceros usen su derecho en el comercio sin su consentimiento y permite celebrar contratos de licencia y transferencia de las marcas.

¿Cuánto dura el proceso? El proceso puede durar entre 6 y 8 meses, sin embargo, es posible que durante el mismo se presenten algunos obstáculos, por tanto, se recomienda apoyarse en una firma experta en este tipo de trámites, los cuales no solo apoyarán el proceso, sino que posteriormente podrán vigilar la marca para evitar que terceros registren signos iguales o similares, advertirán sobre el proceso de renovación y en general podrán ayudar a sacar el mejor provecho a la marca.

¿Por cuánto tiempo estará protegida la marca? El registro marcario tiene una duración de 10 años, sin embargo, puede ser renovado cuantas veces quieras.

¿Qué pasa después del registro de marca? Tener un registro conlleva una responsabilidad de usar el signo dentro del mercado. También es importante realizar vigilancia constante a las Gacetas con el fin de evitar el registro de marcas similares y estar alertas de la renovación del signo, para esto, indudablemente, se necesitará del apoyo de especialistas en el tema.

Desde luego, la marca será el activo intangible más importante del negocio, por ello, se debe proteger de tal manera que ningún tercero pueda opacar o dañar el desarrollo empresarial, no se debe olvidar buscar asesoría especializada con el fin de evitar obstáculos antes, durante y después del registro.