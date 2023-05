Los fondos monetarios se consolidan como alternativa para el ahorro

La subida de los tipos de interés impulsa la rentabilidad esperada de la Cartera Ahorro inbestMe, 10 veces mayor que la media de los depósitos según el Banco de España Las carteras de fondos monetarios, formadas por activos del mercado monetario con vencimientos a corto plazo, están captando la atención del ahorrador medio por su liquidez, un valor en alza en época de incertidumbre en los mercados. Se caracterizan por su bajo riesgo, especialmente cuando los intereses son positivos como ocurre en estos momentos; porque acumulan rentabilidades en vez de distribuirlas; y, además, pueden ser traspasables. Por todo ello, están considerados como uno de los tipos de fondos más seguros.

La Cartera Ahorro que el robo advisor inbestMe lanzó a finales del 2022 formada por este tipo de fondos, garantiza dicho equilibrio entre rentabilidad y nula volatilidad, y se revela como una alternativa eficiente y segura para optimizar el ahorro a corto plazo con total flexibilidad, a partir de 1.000 euros. Al estar formada por fondos monetarios de las mejores gestoras internacionales que replican los tipos de interés interbancario, toda subida en estos repercute de forma automática, acumulando su rentabilidad diariamente.

De esta forma, tras la última subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales a principios de mayo, la Cartera Ahorro de inbestMe, ha visto impulsada su TIR (tasa interna de retorno o rendimiento anualizado) variable esperada, y neta de costes, hasta 2.65% en euros y 4,55% en dólares. Compite así con ventaja respecto a los depósitos bancarios tradicionales, siendo 10 veces mayor que la media de los depósitos bancarios según el Banco de España que a marzo 2023 era del 0,26%. A diferencia de estos, no tiene plazos de permanencia: el cliente puede disponer de su dinero sin penalizaciones siempre que lo necesite.

Y, aunque está orientada a optimizar el ahorro a corto plazo (con un horizonte de uno a tres años), su plazo real es ilimitado. Además, son transferibles y se benefician del diferimiento fiscal porque, al tratarse de una cartera de acumulación, no se liquidan sus impuestos hasta la retirada del capital, lo que los convierte en una opción preferente para el inversor que quiere retrasar su fiscalidad.

La incertidumbre de los mercados financieros, valida una vez más la recomendación del Comité de Inversión de inbestMe de mantener una cartera bien diversificada capaz de hacer frente a las diferentes situaciones financieras que el ahorrador medio debe gestionar a lo largo de su vida. "Con esta cartera nos hemos reafirmado como el robo advisor con mayor personalización del mercado nacional, completando nuestra oferta de carteras de inversión automatizadas eficientes y de bajo coste, basada en la innovación y garantizando a nuestros clientes la cobertura de todo el ciclo financiero de vida", afirma el CEO de inbestMe, Jordi Mercader.

Acerca de inbestMe: el robo advisor con mayor personalización del mercado nacional y líder en sostenibilidad

inbestMe es una agencia de valores supervisada por la CNMV que gestiona carteras de inversión mediante gestión indexada (o pasiva), tecnología conocida como robo advisor. Sus carteras altamente diversificadas y automatizadas muestran un comportamiento en el binomio rentabilidad/riesgo muy atractivo, superando sistemáticamente en casi 4 puntos porcentuales la TIR media de los fondos de inversión tradicionales.

Con sede en Barcelona, se ha consolidado como el robo advisor con mayor personalización del mercado y capacidad de dar respuesta a todo el ciclo financiero del inversor, con hasta 11 perfiles y 100 carteras eficientes de bajo coste, entre las que se pueden elegir diferentes planes: ETFs, Fondos indexados, Fondos monetarios, planes de pensiones, carteras temáticas ISR (Inversión Socialmente Responsable) o Value, y tanto en euros como dólares, dependiendo del plan. Fue pionero en la modalidad sostenible, siendo actualmente líder, con el 40% de su oferta.

Todo ello, mediante una operativa totalmente digitalizada y sencilla, a través de su web www.inbestme.com o en su APP.