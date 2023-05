WAM y Delirio & Twain sellan una alianza estratégica global

WAM continúa su ambicioso plan de crecimiento y expansión sumando una nueva alianza con la prestigiosa agencia creativa Delirio & Twain, fundada por 2 de los mejores y más reconocidos creativos del mundo: Mauricio Rocha Barreto y Eva Santos Bouzas Wam Global (www.wam.global) el grupo de marketing y transformación digital end to end enfocado a la multiplicación de los efectos entre estrategia, desarrollo web, creatividad, CRM y ecommerce y medios, sigue creciendo sumando a Delirio & Twain como una nueva y exclusiva unidad de consultoría creativa a su portfolio.

Delirio & Twain cuenta con dos de los mejores creativos del mundo, Mauricio Rocha Barreto y Eva Santos Bouzas, cuyo palmarés está más que reconocido dentro y fuera de las fronteras, dos gurús con una dilatada experiencia y una trayectoria internacional impecable, en la que han trabajado en grandes multinacionales con los cargos más altos y los clientes más importantes del mundo, across industry.

Giorgio Ascolese, CEO de WAM aseguró, "estamos muy satisfechos por esta nueva incorporación al grupo ya que se trata de una nueva unidad que aportará mucho valor a la hora de trabajar el desarrollo de negocio de todos nuestros clientes aportando un enfoque creativo único, una apuesta de valor diferenciador. Nuestros stakeholders son nuestra razón de ser, y si podemos aportar más al valor de sus marcas y empresa estamos cumpliendo como profesionales, con pasión y entusiasmo".

Federica Ilaria Fornaciari, Global EVP Marketing & Strategy de Wam Global explica, "este matrimonio ha resultado natural ya que las dos empresas estamos enfocadas y orientadas directamente a juntar la capacidad creativa como brazo al servicio del negocio. El posicionamiento de Delirio & Twain ha sido diferencial desde su origen, así como el estilo de sus fundadores. Delirio & Twain a través de su gran conocimiento de la estrategia, del consumidor y de las más diferentes industrias, pero sobre todo por la excelencia en la creatividad, y por nuestra parte on todo el abanico de servicios que ofrece el grupo WAM Global a través de sus diferentes marcas nos permite de poder hablar de end to end como pocas agencias y consultoras pueden hacer, desde la consultoría estratégica, martech, y todos los servicios de marketing online".

Con esta nueva incorporación al grupo, WAM completa el círculo en el que el desarrollo del negocio ocupa el centro de su filosofía brindando el end to end a las marcas cubriendo todas sus necesidades.

Delirio & Twain aportará así un gran valor a través de su filosofía para ver la creatividad. Una filosofía basada en una metodología patentada de consultoría creativa. Una creatividad que más allá de la propia campaña y servirá para inspirar el propio crecimiento de cada negocio.

Eva Santos y Mauricio Rocha se mostraron muy satisfechos por unirse a WAM Global, "es una alianza que ha surgido desde lo personal y los valores y visión compartidos, nosotros siempre hemos creído que la creatividad es el gran driver de negocio, y conectar esa visión con las capacidades de WAM de llevarlo a cualquier ámbito de actuación es una apuesta ganadora".

Así, WAM continúa su proceso de crecimiento y expansión dentro del sector, sumando una nueva incorporación a su grupo a través del cual ofrece a las marcas cubrir todas las necesidades para hacer frente a los nuevos retos del marketing actual. Así, todas sus diferentes marcas ponen el foco en la excelencia y el éxito de los proyectos de sus clientes a través de las diferentes herramientas, estrategias de trabajo y soluciones tecnológicas disponibles en el mercado.

El grupo tiene previsto próximamente seguir creciendo y sumando nuevos aliados que le acompañen en su estrategia global.