Asistenza Soluciones sobre los beneficios del cuidado de personas mayores

Conseguir ayuda a domicilio para un familiar que requiere de atención especial no es una tarea sencilla.

Los empleados en el cuidado de personas mayores en Madrid deben combinar dentro de sus virtudes preparación profesional y empatía, atributos que no se consiguen fácilmente.

Por eso, el trabajo de empresas especializadas enfocadas en servicios de ayuda a domicilio como Asistenza Soluciones han cobrado bastante relevancia. Su personal cualificado las ha convertido en una excelente alternativa a las residencias geriátricas, que no siempre resultan la mejor solución para los adultos mayores.

¿Ayuda a domicilio o residencias? La empresa Asistenza Soluciones asegura que la ayuda a domicilio es el servicio más demandado de su portafolio. Dentro de este existen 3 tipos de auxilio entre los que destaca la asistencia domiciliaria integral para las personas mayores. También la ofrecen a pacientes con capacidades motoras o cognitivas disminuidas que requieran una ayuda para momentos determinados del día o durante las 24 horas.

Los representantes de la firma aseguran que se trata de un trabajo muy valorado por las ventajas que tiene sobre la atención en una residencia. Una de esas ventajas es el trato más personalizado. Por muy profesional que sea el personal de la residencia, la realidad es que sus capacidades se ven disminuidas por la elevada carga asistencial.

En el cuidado de personas mayores a domicilio prevalece la ventaja de que el paciente no tiene que salir de su hogar de forma involuntaria. Esto favorece el estado emocional y cognitivo de la persona mayor porque se le mantiene en su zona segura o de confort. En este contexto, el paciente mantiene un mejor grado de autonomía.

Asistenza Soluciones y sus servicios Los miembros de Asistenza Soluciones indican que su modelo consiste en aportar servicios a medida para cada familia. Lo primero que hacen es asignar un asesor que se encargará de aconsejar la mejor asistencia de acuerdo a las necesidades. Los servicios pueden ser de ayuda a domicilio, acompañamiento o servicio de cuidado.

En función del tipo de asistencia, asignan un profesional en enfermería o protección sociosanitaria. Para la ayuda a domicilio disponen de profesionales altamente cualificados para ayudar a las personas en el día a día. Es un personal que goza de gran experiencia en hospitales y en hogares particulares.

En cuanto al servicio de acompañamiento, Asistenza Soluciones dispone de profesionales capaces de desarrollar actividades lúdicas o visitas a sitios de interés. Por ejemplo, pueden organizar un itinerario para llevar al paciente a un museo o un parque. Finalmente, el personal del servicio de cuidados puede hacerse responsable de personas de todas las edades, desde los pequeños hasta los adultos mayores.

Por todo ello, son cada vez más personas las que prefieren dejar a sus seres queridos en manos de cuidadores de personas mayores a domicilio en lugar de las residencias.