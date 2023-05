La oferta de espacios de trabajo flexibles de GlueWork

La manera en la que las empresas realizan sus procesos de trabajo, actualmente, es muy diferente a la de unos años atrás, debido a las nuevas tendencias del mercado y a la necesidad de optimizar el proceso de fabricación.

Por esta razón, tener una sede central donde se lleven a cabo las actividades no siempre es la solución para iniciar un negocio. A través de los espacios de trabajo flexibles y servicios de empresas como GlueWork, los nuevos emprendedores tienen una opción económica y efectiva para llevar a cabo sus actividades laborales sin la necesidad de realizar una gran inversión en un espacio físico.

¿Qué es y por qué elegir un espacio de trabajo flexible con GlueWork? Tener un espacio de trabajo flexible es sumamente importante para nuevas empresas o proyectos digitales, donde la forma de trabajar debe ser flexible y no debe depender de un horario determinado o un lugar fijo. A pesar de que muchas empresas permiten a sus empleados trabajar de forma remota, esto no quiere decir que no se necesite un establecimiento de trabajo para determinadas labores.

Dadas las condiciones del mercado laboral actual, la compañía GlueWork proporciona soluciones de coworking que permiten a sus clientes tener un establecimiento o punto de trabajo en óptimas condiciones. Los implementos y equipos de las oficinas de esta empresa son de última tecnología, por lo que los clientes pueden realizar actividades corporativas de forma eficiente y rápida. Cuentan, por ejemplo, con ordenadores de última gama y el servicio de internet wifi con el que cuentan en los espacios es de fibra óptica de alta velocidad.

Máxima disponibilidad, accesibilidad y otros servicios de GlueWork Las empresas que buscan espacios de trabajo flexibles no necesariamente quieren un compromiso económico con otras compañías que ofrezcan oficinas, puesto que quizás no las necesitan a diario. Debido a esto, la compañía GlueWork ha decidido invertir en múltiples establecimientos y oficinas flexibles en Madrid que pueden utilizarse cuando se necesiten. Dichas oficinas están ubicadas en sitios estratégicos, por lo que las personas pueden escoger la instalación que más le convengan de acuerdo a sus objetivos profesionales. Además, las personas pueden tener acceso a estas oficinas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Actualmente, GlueWork cuenta con despachos, salas de reunión y de formación adecuadas para un equipo de trabajo muy reducido, autónomos, pequeñas y grandes compañías que necesitan gran cantidad de cubículos. En todas las instalaciones están disponibles estaciones integrales de café y agua y el cliente puede optar por el servicio opcional de catering.

GlueWork, además de ofrecer espacios de trabajo flexibles, ponen a disposición de los clientes asesores empresariales dispuestos a ayudar a hacer crecer un negocio. Estos proporcionan servicios de cursos digitales, asesoría empresarial, formación y planificación para empresa.