"La realidad aumentada aporta cada vez más seguridad a los pacientes de rinoplastia"

El Centre Clínic MIR-MIR, de gran reputación por los tratamientos de rinoplastia, utiliza ya una aplicación para visualizar las arterias faciales, técnica cada vez más usada antes de tratamientos y operaciones El campo de la medicina estética no deja de evolucionar. Más técnicas y más innovadoras van aportando recursos y soluciones a los profesionales de las clínicas y a unos pacientes que, a la vez, quieren realizarse cada vez más tratamientos y operaciones. Y, como punta de lanza de dichas soluciones novedosas, destaca la realidad aumentada, que aporta una mayor seguridad a los pacientes de rinoplastia.

Es el caso del Centre Clínic MIR-MIR, que desde hace ya muchos años se ha afianzado como uno de los centros de referencia en los tratamientos y operaciones de rinoplastia. La clínica apuesta desde hace ya tiempo por la aplicación digital ARtery 3D, con la que se logra, de manera ágil y sencilla, visualizar la anatomía arterial facial de cada paciente.

"En los últimos años, el desarrollo tecnológico en la medicina en general y en la medicina estética en particular ha sido espectacular. Y lo mejor es que cada nueva técnica aporta algo diferente", asegura el Dr. Tai-Sik Yoon, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, quien añade que en ocasiones "los pacientes no son del todo conscientes de las complicaciones o de las posibles secuelas de algunos tratamientos. Y en la clínica los profesionales son honestos y explicamos bien los riesgos. Por eso toda técnica que aporte seguridad es bienvenida".

Una de las mencionadas técnicas innovadoras es la aplicación ARtery 3D, que logra en muy pocos minutos detectar y visualizar las arterias de la cara de cualquier persona. Además, una vez que se analiza la anatomía arterial facial de un paciente, toda esa información se va acumulando para futuras ocasiones, ganando en seguridad y "ahorrando la molestia al paciente de tener que someterse a determinados análisis cada vez que entra en un centro médico", recalca el Dr. Sebastián Mir, cirujano plástico de reconocido prestigio en el ámbito de la cirugía estética.

"Nuestros pacientes conocen las nuevas técnicas, preguntan por ellas y aspiran a que sean lo menos invasivas posible. Y ARtery 3D lo es, indicándote, por ejemplo, dónde están las arterias de la cara antes de hacer infiltraciones", añade el Dr. Tai-Sik Yoon.

"Para mí la gran ventaja es que genera una altísima correlación entre lo real y lo que se ve en la aplicación, entre las arterias que tiene un paciente y las que ves en el móvil o en el ordenador", explica el Dr. Jordi Descarrega, igualmente especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Descarrega considera que se trata de una técnica con la que se reduce el margen de error en los tratamientos: "te deja más tranquilo antes de proceder".