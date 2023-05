Terapia cognitivo-conductual, ¿cuándo se utiliza y cuáles son sus ventajas? Con Centre Sukha

El estudio “Salud mental en cifras” afirma que aproximadamente 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental y entre el 35 % y el 50 % no reciben el tratamiento conveniente, siendo la ansiedad y la depresión los más habituales.

La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento psicológico a corto plazo que puede ayudar a modificar los sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos, siendo más frecuente su uso en casos de depresión y ansiedad. El centro psicológico Centre Sukha cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que ofrecen apoyo a sus pacientes para lograr alcanzar el bienestar psicológico y emocional mediante el acompañamiento personalizado, con una gran variedad de técnicas para garantizar un correcto tratamiento.

¿En qué consiste un tratamiento como la terapia cognitivo-conductual? Este tipo de terapia psicológica es una herramienta para tratar una amplia variedad de problemas relacionados con la salud mental. Sin embargo, no todas las personas que acuden a la terapia cognitivo-conductual padecen necesariamente de una enfermedad mental, por lo que esta terapia puede ser útil para tratar a cualquier persona, debido a que enseña al paciente a lidiar de manera más calmada las situaciones estresantes que se viven en el día a día.

En una sesión de terapia cognitiva conductual, el psicoterapeuta, junto con el paciente, identifica las situaciones problemáticas o dificultades que no permiten a la persona disfrutar plenamente de la vida. Después, el paciente debe prestar especial atención a sus pensamientos, emociones y opiniones con respecto a dichos problemas para detectar los pensamientos negativos o inexactos y así poder modificar tales pensamientos.

Señales de que una persona necesita ir a terapia Si bien la salud mental está dejando de ser un tabú en la actualidad, todavía son muchas las personas que deciden no acudir a ayuda psicológica cuando lo necesitan debido a las connotaciones negativas que rodean a la psicología y psiquiatría. No obstante, la persona debe estar atenta a cualquier señal que le indique que debe asistir a un especialista de la salud mental, para tratar cualquier problema antes de que la situación empeore. También hay que añadir que cada vez las personas están más concienciadas con la salud mental y cada vez hay menos estigma con el hecho de ir al psicólogo.

Se recomienda acudir a terapia cuando una persona se siente indefensa y triste y sus problemas parecen no mejorar pese a sus esfuerzos por dejar de sentirse así, cuando le resultan complicadas las actividades del día a día tanto, en lo laboral como en lo personal, si se preocupa de manera excesiva y está constantemente nervioso, y si las acciones de la persona son dañinas para la persona o para su entorno.

Centre Sukha cuenta con tratamientos psicológicos especializados para tratar de manera integral y personalizada los casos de cada paciente y así garantizar las mejores soluciones con respecto a la ansiedad y trastornos asociados, depresión y otros problemas del estado de ánimo.