Workards y su software para la gestión de vacaciones y ausencias

Uno de los mayores retos que enfrentan las empresas es la gestión de sus trabajadores. El hecho de que el personal sea capaz (o no) de desempeñar sus funciones con eficacia dentro de la empresa determinará el éxito de la misma. Es por ello que la administración del personal es crucial en las organizaciones.

En respuesta a esta necesidad, Workards ha desarrollado un software de recursos humanos. Mediante este sistema, los clientes podrán acceder a un diagnóstico referido a todos los procesos que involucre a su personal.

Servicios precisos de gestión de recursos humanos Los empleados son el activo más importante de cualquier empresa y agilizar su administración es un factor de suma importancia. Esto se debe a que no son un activo como cualquier otro, la gestión de recursos humanos alberga muchos factores que se deben tener en cuenta y que pueden incidir en su desempeño en el trabajo.

El software de Workards está diseñado para ocupar las diferentes situaciones que rodean la vida laboral de los empleados. Entre los servicios que ofrece se encuentra el registro horario, herramienta para verificar la jornada laboral de los empleados con el fin de aumentar la productividad y reducir las ausencias; la gestión de vacaciones, donde el personal podrá administrar sus vacaciones con la aprobación de los superiores; la asignación de horarios para reducir las ausencias; una evaluación de desempleo, donde se tomarán decisiones basándose en el desempeño de los empleados; un portal del empleado, donde estos podrán comunicar lo que deseen para agilizar la comunicación; una gestión documental en la que los empleados podrán acceder a todos los documentos que requieran; y una imputación de horas, servicio que contabiliza el tiempo empleado en cada proyecto para medir su rentabilidad.

Un software de fácil implementación en las empresas Las empresas, sean pequeñas, medianas o multinacionales, deben disponer de personal. De hecho, se les asigna directamente un departamento destinado a los recursos humanos para agilizar dicha comunicación con los empleados, gestionando así sus consultas, necesidades u obligaciones.

El sistema que implementa Workards en estos casos tiene el objetivo de beneficiar al ámbito laboral, es decir, no solo que el software funcione como herramienta para controlar la labor de los empleados, sino que estos también tengan un medio a través del cual puedan comunicarse al instante con sus supervisores. La versatilidad del software permite que, mediante una aplicación móvil compatible con los sistemas operativos Android e iOS, todos los empleados de la empresa tengan acceso a todos los servicios.

Capaz de integrarse con otros sistemas, el software de recursos humanos de Workards implementa tecnología de vanguardia para crear un espacio de trabajo ágil, eficiente y cómodo.